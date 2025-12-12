محمدی: زن در تمدن اسلامی مرکز ثقل خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان نظرآباد، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جایگاه زن در نگاه اسلام اظهار کرد: رهبر انقلاب فرمودند بر اساس روایت نبوی، زن گلِ خانه است لذا در تمدن اسلامی مرکز ثقل خانواده زن است؛ درحالی‌که تمدن غرب زن را به کالای جنسی تبدیل کرد و قدرت حقیقی او را گرفت، اما اسلام او را مادر نامید و قدرت تسخیر قلب‌ها را به او بخشید.

وی در ادامه به ویژگی‌های مکتب فکری امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: مکتب اخلاقی، معنوی و انقلابی امام خمینی (ره) بر پایه اخلاص، توکل، دشمن‌شناسی و ایستادگی بناشده است لذا این مکتب راه خود را تا امروز با هدایت‌های رهبری معظم انقلاب ادامه داده و الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان شده است.

رزمایش سهند ۲۰۲۵؛ نمایش نقش‌آفرینی ایران در معادلات جهانی بود

خطیب جمعه نظرآباد با اشاره به رزمایش بزرگ ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ که با حضور ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، اظهار داشت: این رزمایش نمادی از ارتقای نقش ایران در ائتلاف‌های جهانی و گسترش همکاری‌های امنیتی و نظامی در جبهه شرقی است.

محمدی افزود: اقدام اخیر دولت استرالیا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران با این رزمایش عملاً بی‌اعتبار شد؛ زیرا حضور گسترده کشورهای قدرتمند عضو شانگهای، توان دفاعی و جایگاه منطقه‌ای ایران را به‌طور آشکار به نمایش گذاشت.

وی همچنین در خاتمه با گرامیداشت روز حمل‌ونقل، از نقش تاریخی فعالان این حوزه تجلیل کرد و گفت: کامیون داران در دوران دفاع مقدس صحنه‌های زیبایی از فداکاری، ایثار و تلاش شبانه‌روزی خلق کردند و روز حمل‌ونقل فرصتی برای یادآوری صداقت، شجاعت و اخلاص این قشر زحمتکش و قدردانی از خدمات ارزشمند آنان است.