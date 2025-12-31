رقابت ۲۵ تیم تخصصی در چهارمین رویداد دیجیتال بسیج ناحیه شهید مفتح

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالمجید اکبری، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از افتتاح چهارمین رویداد دیجیتال بسیج در منطقه ۳ خبر داد و گفت: این رویداد با محوریت تولید محتوای دیجیتال در حوزه نماز و با حضور ۲۵ تیم تخصصی آغاز به کار کرد.
وی با اشاره به اینکه این رویداد امروز دهم دیماه افتتاح شده است، افزود: چهارمین رویداد دیجیتال بسیج ناحیه شهید مفتح با حضور ۲۵ تیم منتخب در رشتههای مختلف از جمله ۱۴ تیم انیمیشن، پنج تیم در حوزه هوش مصنوعی و سه تیم در بخش بازیسازی در حال برگزاری است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مفتح منطقه سه تهران بزرگ با تأکید بر رویکرد تخصصی این دوره اظهار کرد: موضوع محوری تمامی تولیدات امسال، نماز و پاسداشت این فریضه الهی است و تلاش شده تا با تمرکز بر این موضوع، محتوای اثرگذار و متناسب با فضای مجازی تولید شود.
اکبری با بیان اینکه تیمهای حاضر پس از طی مراحل ارزیابی و گزینش انتخاب شدهاند، تصریح کرد: سعی کردیم تیمهای قوی و کیفی وارد این رویداد شوند تا سطح رقابتها افزایش یافته و خروجیها از نظر محتوا و کیفیت در تراز بالاتری قرار بگیرد.
وی همچنین از تقدیر برگزیدگان این رویداد در اجلاس سراسری نماز خبر داد و افزود: آثار برتر این رقابتها در اجلاس سراسری نماز که به همت سپاه تهران برگزار میشود، مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مفتح منطقه سه تهران بزرگ در پایان با قدردانی از حمایتهای سپاه محمدرسولالله (ص)، معاونت فضای مجازی و تمامی دستاندرکاران برگزاری این رویداد گفت: امیدواریم طی روزهای آینده شاهد رقابتی مطلوب و تولیداتی ارزشمند در مسیر ترویج فرهنگ نماز در جامعه باشیم.
