به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه سرپرست امور سینمایی استان لرستان امروز در سالن جلسات حوزه هنری لرستان برگزار شد.

در این مراسم، مدیر امور استان‌های مؤسسه بهمن سبز، توسعه زیرساخت‌ها و جذب مخاطب را از سیاست‌های اصلی امور سینمایی کشور دانست.

لزوم استفاده از ظرفیت کامل سینماهای استان

جهانشاهی اظهار داشت: رفع چالش‌های زیرساختی، اصلاح روندهای اجرایی و استفاده از ظرفیت کامل سینماهای استان-از جمله سینما استقلال خرم‌آباد-می‌تواند زمینه رشد و رونق سینمای لرستان را فراهم سازد.

وی همچنین با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در سینما فلسطین بروجرد، بر لزوم هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر مدیران و متولیان فرهنگی در مسیر ارتقای جایگاه سینمای استان تأکید کرد.

سینما، پیشانی هنر انقلاب است

سامان سپهوند، مدیرکل حوزه هنری انقلاب اسلامی استان لرستان نیز در این مراسم با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت سینماهای استان، از زحمات مدیران پیشین امور سینمایی، مسعود بیرانوند و حمید قربانی‌نسب تقدیر کرد.

وی گفت: تداوم مسیر توسعه سینما در لرستان نیازمند تعامل، همراهی و همدلی تمامی نیروها و مجموعه‌های مرتبط است.

سپهوند با بیان اینکه «سینما پیشانی هنر انقلاب است»، خاطرنشان کرد: اگر مدیران و عوامل سینمایی به اهمیت و جایگاه این حوزه آگاه نباشند، رسالت اصلی سینما محقق نخواهد شد.

او افزود: باید فضای سینماهای استان به گونه‌ای ارتقا یابد که خانواده‌ها با رغبت و احساس آرامش برای گذراندن اوقات فراغت خود به سینما مراجعه کنند.

انتصاب سرپرست جدید امور سینمایی لرستان

در پایان این مراسم و پس از تقدیر از تلاش‌های حمید قربانی‌نسب، محمد درویشیان به‌عنوان سرپرست جدید امور سینمایی استان لرستان معرفی و منصوب شد.