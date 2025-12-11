دریافت 67 MB
کد خبر 6686207
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۹

اقدام آمریکا برای تشدید تنش‌ها در کارائیب

اقدام آمریکا برای تشدید تنش‌ها در کارائیب

سلطانی، سفیر پیشین ایران در ونزوئلا گفت: کاخ سفید با تشدید تنش‌ها در کارائیب برای رویارویی با ونزوئلا قدم برمی‌دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ترامپ میخواهد از ونوزیلا بهانه بگیرد مثلا اول جنگ مادورو شروع کرده

    فیلم‌های پربازدید