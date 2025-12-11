دریافت 67 MB کد خبر 6686207 https://mehrnews.com/x39QMd ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۹ کد خبر 6686207 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۹ اقدام آمریکا برای تشدید تنشها در کارائیب سلطانی، سفیر پیشین ایران در ونزوئلا گفت: کاخ سفید با تشدید تنشها در کارائیب برای رویارویی با ونزوئلا قدم برمیدارد. کپی شد مطالب مرتبط رویترز: آمریکا به دنبال توقیف نفتکشهای بیشتری در ونزوئلا است ارزیابی کوتاهمدت آمریکا در ونزوئلا ممکن نیست مادورو: ملت ونزوئلا هرگز تسلیم نخواهد شد ادعای بیاساس کاخ سفید: نفتکش ونزوئلا حامل نفت برای ایران بود برچسبها کارائیب ونزوئلا ایالات متحده امریکا
