افزایش ۳۳ درصدی تصادفات منجر به فوت در کهگیلویه و بویراحمد

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح زمستانه از ۲۵ آذر در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: این طرح با حضور ۸ تیم گشت روزانه به صورت هر تیم دو نفره به طور شبانه‌روزی در حال اجرا است.

وی افزود: در مجموع، ۷۲۰ تیم گشت در ۳۰ مرحله فعال می‌شوند و ۱۴۴۰ نفر به صورت تیم‌های سه‌نفره در این طرح مشارکت دارند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وجود ۸ گردنه برف گیر در مسیرهای مواصلاتی، تأکید کرد: گشت‌ها با تمرکز بر این نقاط حساس، آماده ارائه خدمات و کنترل ترافیک در شرایط جوی نامساعد هستند.

افزایش ۳۳ درصدی تصادفات منجر به فوت

وی با ابراز نگرانی از روند تصادفات، از رشد ۳۳ درصدی آمار سوانح رانندگی از ابتدای طرح زمستانه امسال در مقایسه با سال گذشته در استان خبر داد و گفت: متأسفانه طی این مدت ۴ تصادف منجر به فوت و ۱۴ فقره نیز منجر به جرح رخ داد.

سرهنگ دانایار تاکید کرد: همچنین در این رابطه ۶۳ فقره تصادف خسارتی رخ داد که در مجموع منجر به مصدومیت ۲۳ نفر شدند.

وی مهم‌ترین علت تصادفات در این بازه را واژگونی و تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و از رانندگان درخواست می‌شود با رعایت سرعت مجاز، احتیاط بیشتر در گردنه‌ها و پرهیز از حرکت غیرضروری در شرایط نامساعد، به کاهش سوانح کمک کنند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد همچنین از شهروندان خواست در سفرهای زمستانی از تجهیزات لازم مانند زنجیر چرخ استفاده کرده و از اخبار وضعیت جوی و راه‌ها مطلع باشند.