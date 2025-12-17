تصادف در جاده های کهگیلویه و بویراحمد ۲ کشته به جای گذاشت

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش باران در مناطق گرمسیری و بارش برف به صورت مقطعی در محورهای ککاکان-یاسوج، یاسوج-شیراز و چرام-یاسوج، گفت: همه محورها باز و تردد به صورت روان در حال انجام است.

وی اظهار کرد: به رانندگان توصیه می‌شود با توجه به لغزندگی جاده‌ها ناشی از بارندگی و احتمال مه گرفتگی در گردنه‌ها، با احتیاط رانندگی کرده و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه متأسفانه، در دو نوبت صبح و عصر چهارشنبه، دو حادثه ترافیکی در محورهای استان منجر به کشته شدن دو نفر شد، ادامه داد: هر دو مورد واژگونی خودروهای سواری پژو ۴۰۵ و شاهین بودند.

وی علت این تصادفات را تخطی از سرعت مطمئنه ناشی از لغزندگی معابر اعلام کرد و یادآور شد: متأسفانه در این حوادث، هر دو راننده جان خود را از دست دادند.

سرهنگ دانایار با اشاره به اینکه بارش‌ها در ساعات آینده شدت بیشتری می‌یابد،، از رانندگان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از عجله و شتاب و انجام حرکات مخاطره آمیز خودداری کنند.

وی گفت: به دلیل مه گرفتگی در گردنه‌ها و کاهش دید، رانندگان با دقت بیشتری رانندگی کنند و چراغ‌های مه شکن خودروهای خود را روشن نگه دارند.