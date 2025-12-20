  1. استانها
جاده یاسوج-چرام مسدود است؛ مه گرفتگی و لغزندگی در محورهای اصلی

یاسوج- رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد از باز بودن همه محورهای استان به جز جاده یاسوج-چرام خبر داد.

سرهنگ دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همه محورهای مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد به جز محور ارتباطی یاسوج -چرام به صورت موقت بسته است، اظهار کرد: عملیات بازگشایی این محور امروز توسط راهداری آغاز می‌شود.

وی با اشاره به برودت هوا و بارش‌های اخیر، از شرایط جوی خاص در برخی محورها خبر داد و افزود: با توجه به برودت هوا و بارش برف و باران، همه معابر استان لغزنده هستند و در برخی محورها شامل یاسوج-اصفهان، به‌ویژه در نزدیکی رودخانه بشار، و همچنین تونل گل زردون در جاده یاسوج-بابامیدان حدفاصل تونل گل زردون، شاهد مه گرفتگی هستیم.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: توصیه می‌شود رانندگان با در نظر گرفتن لغزندگی معابر، با رعایت سرعت مطمئنه حرکت کنند و رعایت فاصله طولی را در اولویت قرار دهند زیرا پرهیز از هرگونه عجله و شتاب‌زدگی می‌تواند از بروز حوادث جلوگیری کند.

وی همچنین به آمار تلفات جاده‌ای در ۲۴ ساعات گذشته اشاره کرد و گفت: متأسفانه یک فقره تصادف منجر به فوت در محور سرفاریاب بین دو دستگاه سواری به وقوع پیوست که راننده یکی از خودروها در دم جان باخت.

سرهنگ دانایار اضافه کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطمینان حاصل کنند و تجهیزات زمستانی لازم را به همراه داشته باشند.

