  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

بازسازی روایت ملی با برند ملی در جهان امروز

بازسازی روایت ملی با برند ملی در جهان امروز

نشست بازسازی روایت ملی ایران در نظم نوین جهانی به مناسبت هفته پژوهشی برند ملی ایران در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده مطالعات راهبردی برندسازی ملی ایران با مشارکت مرکز مطالعات عالی روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «هفته پژوهشی برند ملی ایران» را با عنوان «بازسازی روایت ملی ایران در نظم نوین جهانی» برگزار می‌کند.

این نشست روز شنبه ۲۲ آذر از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در محل مرکز مطالعات عالی روابط بین‌المللی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و جمعی از استادان برجسته و صاحب‌نظران حوزه روابط بین‌الملل و حکمرانی به طرح دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود می‌پردازند.

در این نشست، محمدرضا مجیدی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، غلامرضا کریمی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی) و مصطفی زمانیان (عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران) به ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های علمی خواهند پرداخت.

حضور در این نشست برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان آزاد است و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند از طریق نشانی https://B2n.ir/IRnationbrand1 اقدام کنند.

کد خبر 6686519
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها