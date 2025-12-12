بازسازی روایت ملی با برند ملی در جهان امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده مطالعات راهبردی برندسازی ملی ایران با مشارکت مرکز مطالعات عالی روابط بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نخستین نشست از سلسله نشستهای «هفته پژوهشی برند ملی ایران» را با عنوان «بازسازی روایت ملی ایران در نظم نوین جهانی» برگزار میکند.
این نشست روز شنبه ۲۲ آذر از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در محل مرکز مطالعات عالی روابط بینالمللی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و جمعی از استادان برجسته و صاحبنظران حوزه روابط بینالملل و حکمرانی به طرح دیدگاهها و تحلیلهای خود میپردازند.
در این نشست، محمدرضا مجیدی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، غلامرضا کریمی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی) و مصطفی زمانیان (عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران) به ارائه دیدگاهها و تحلیلهای علمی خواهند پرداخت.
حضور در این نشست برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان آزاد است و علاقهمندان برای ثبتنام میتوانند از طریق نشانی https://B2n.ir/IRnationbrand1 اقدام کنند.
