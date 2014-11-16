به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مرکز فرهنگ و سیاست سازمان جهاد دانشگاهی تهران، نشست علمی تجدد در ایران عصر قاجار برگزار می‌شود.

دکتر ناصر تکمیل همایون، استاد تاریخ و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر صادق زیباکلام، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر ابراهیم فیاض، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

این نشست، سه‌شنبه 27 آبان ماه از ساعت 14 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود.

شرکت در این نشست برای همه علاقه مندان آزاد است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 7-66488336 تماس بگیرند.