مختاری: زمان انسجام مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین روحالله مختاری در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه ساوجبلاغ، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، روز مادر و روز زن و همچنین سالروز میلاد امام راحل (ره)، بر ضرورت تقوای الهی، وحدت، استفاده از فرصتها و عمل به واجبات دینی تأکید کرد.
وی با اشاره به دیدار اخیر مداحان و ذاکران اهلبیت (ع) با رهبر معظم انقلاب، گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که امروز ملت ما درگیر یک جنگ تمامعیار در همه عرصههاست و مقاومت ملی شرط اصلی ایستادگی در برابر دشمن و فتح قلههای پیشرفت است.
هیئت و مداحی پایگاه ادبیات مقاومت ملی است
امامجمعه شهرستان ساوجبلاغ با تبیین فرمایشات رهبر انقلاب درباره نقش هیئتها، اظهار داشت: ادبیات مقاومت ملی در هیئات مذهبی و مداحی شکل میگیرد و مردم ما باور دارند که انقلابشان ادامه راه پیامبر (ص)، حضرت زهرا (س) و سیدالشهدا (ع) است و همین باور، توان مقاومت ملت را تقویت کرده است.
مختاری با اشاره به صبر خانوادههای معظم شهدا، افزود: مادران شهدا با ایثار و استقامت خود، روح مقاومت را در کشور زنده نگه میدارند و همین روحیه است که ملت را در برابر دشمن بیمه میکند.
دشمن به دنبال تسخیر ذهن و دل جوانان است
وی بابیان اینکه جنگ امروز تنها جنگ نظامی نیست، گفت: دشمن در جنگ نرم به دنبال تسخیر ذهن و دل جوانان است؛ اگر ذهن و جان ملت فتح شود، خاک نیز فتح خواهد شد؛ بنابراین هیئتها باید هم نقش دفاعی داشته باشند و هم هجومی؛ ضعفهای فرهنگی و اجتماعی غرب بسیار است و باید آنها را به چالش کشید.
زمان انسجام مسئولان است؛ نه یقهگیری
خطیب جمعه شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به شرایط بعد از جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد: امروز زمان دعواهای سیاسی نیست و وقت انسجام است نه اختلاف لذا مسئولان کشور، سران قوا، دولت، مجلس و دستگاه قضائی باید در کنار هم باشند.
مختاری افزود: مسئولان محلی و شهرستانی نیز باید همه ظرفیتها را برای خدمترسانی به مردم پایکار بیاورند.
بیثباتی و تصمیمات بدون نگاه کلان آسیبزاست
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی اخیر و افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: برخی تصمیمات اقتصادی بدون نگاه کلان و ملی اتخاذ میشود و به کل جامعه آسیب میزند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوجبلاغ راهحل اصلی را حذف دلار از مبادلات اقتصادی دانست و افزود: کشورهای زیادی به سمت کنار گذاشتن دلار حرکت کردهاند و ما هم باید با جدیت بیشتری این مسیر را دنبال کنیم.
مصرفگرایی با سبک زندگی دینی سازگار نیست
مختاری با انتقاد از مصرف بیرویه در برخی حوزهها، گفت: ما از پرمصرفترین کشورهای دنیا در برق، گاز، آب و بنزین هستیم که این رفتار با دستور دین و سبک زندگی اسلامی سازگار نیست لذا باید مصرف بهاندازه و درست داشته باشیم.
رزمایش مشترک با کشورهای عضو شانگهای نمایش اقتدار ایران بود
وی با اشاره به رزمایش اخیر ۱۰ کشور عضو سازمان شانگهای ازجمله چین و روسیه، گفت: این رزمایش پیام بزرگی برای دشمنان دارد؛ دنیا بعد از جنگ ۱۲ روزه به قدرت ایران در دفاع و هجمه پی برده و جهان در حال حرکت به سمت چندقطبی شدن و تقویت محور شرق است.
فریب آمریکا و رژیم صهیونیستی را نخورید
امامجمعه شهرستان ساوجبلاغ در خاتمه به ادعاهای امارات درباره جزایر سهگانه اشاره کرد و گفت: کشوری که تنها ۵۴ سال از تأسیسش میگذرد، نسبت به جزایری که هزاران سال ایرانی بودهاند ادعا میکند؛ ما همسایه خوبی بودهایم و به دنبال امنیت و منفعت مشترکیم لذا فریب دشمنان مشترکمان را نخورید.
