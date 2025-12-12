به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، حمیدرضا افتخاری دبیر پنجمین جشنواره ملی برنامههای رادیویی پژواک، مسئولان بخشهای مختلف این رویداد ملی را منصوب کرد.
ساجد قدوسیان بهعنوان مسئول اجرای مراسم اختتامیه، آذر شیشهگر بهعنوان مسئول دبیرخانه و علی خسروی بهعنوان مسئول کمیته پشتیبانی منصوب شدند. همچنین فاطمه عودباشی مسئولیت ستاد خبری جشنواره را بر عهده گرفت.
فرایند دریافت آثار از ۳۰ آبان آغاز شده و آثار بخش مسابقه تا ۱۵ دی و بخش ویژه و مستمر تا اول بهمن دریافت میشود.
آئین اختتامیه این دوره ۲۷ اردیبهشت سال آینده، همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) در سالن همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار خواهد شد.
نظر شما