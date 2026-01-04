مهلت ارسال آثار به جشنواره «پژواک» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، حمیدرضا افتخاری دبیر پنجمین جشنواره «پژواک» با اشاره به استقبال هنرمندان و فعالان این حوزه از فراخوان جشنواره، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر درخواست‌های متعددی از سوی شرکت‌کنندگان برای تمدید زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره واصل شد که عمدتاً به دلیل تعطیلی‌ها و محدودیت‌های زمانی ایجاد شده بود.

وی افزود: دبیرخانه جشنواره با بررسی این درخواست‌ها و به منظور فراهم شدن فرصت عادلانه برای تمامی علاقه‌مندان، تصمیم گرفت مهلت دریافت آثار در همه بخش‌ها شامل بخش اصلی، بخش ویژه و بخش مستمر را تا پنجم بهمن‌ تمدید کند.

افتخاری با تاکید بر ضرورت رعایت زمان‌بندی جشنواره تصریح کرد: این تمدید، آخرین فرصت برای ارسال آثار است و تحت هیچ شرایطی مهلت اعلام‌شده مجدداً تمدید نخواهد شد. بر همین اساس از تمامی شرکت‌کنندگان درخواست می‌کنیم ارسال آثار خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

دبیر پنجمین جشنواره «پژواک» در پایان با قدردانی از مشارکت گسترده هنرمندان گفت: استقبال و همراهی فعالان این عرصه نشان‌دهنده جایگاه رو به‌ رشد جشنواره پژواک است و امیدواریم آثار ارسالی، نمایانگر ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های متنوع شرکت‌کنندگان در این دوره باشد.