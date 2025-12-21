خبرگزاری مهر - گروه استانها: هفته پژوهش فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به جهادگران عرصه علم و فکر است. این رویداد، نقش بنیادین تحقیق و کاوشگری را به عنوان موتور محرکه پیشرفت و زیربنای توسعه پایدار جوامع، به همگان یادآوری میکند. بزرگداشت این هفته و تجلیل از تلاشهای پژوهشی، ضرورت ترویج فرهنگ پرسشگری، نوآوری و تفکر نقاد به خصوص در میان نسل جوان بهویژه دانشآموزان به همگان یادآور میشود.
پژوهش موتور محرکه پیشرفت
امام جمعه بهاباد بعد از ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران، نوآوران و دانشآموزان برتر شهرستان بهاباد ضمن تبریک هفته پژوهش بر نقش پژوهش و تحقیق در میان دانشآموزان تأکید کرد و گفت: پژوهش، زیربنای پیشرفت هر جامعه و موتور محرکه علم و فناوری است.
حجتالاسلام محسن ابراهیمی با بیان اینکه شکوفایی اندیشه و خلاقیت در میان دانشآموزان، زمانی معنا مییابد که آنان فرصت تفکر، پرسشگری و تجربه را در محیطی علمی و پویا داشته باشند، اظهار داشت: از اینرو، پژوهشسراهای دانشآموزی بهعنوان کانونهای رشد و بالندگی علمی، نقشی بیبدیل در شکلگیری نسلی نوآور و متفکر ایفا میکنند.
وی بیان کرد: هفته پژوهش، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از تلاشهای بیوقفه پژوهشگران و دانشآموزان خلاقی است که با اندیشههای نوی خود، مسیر پیشرفت علمی کشور را هموار میسازند.
ابراهیمی بیان کرد: بزرگداشت این هفته، یادآور آن است که آینده در دستان جوانانی است که با عشق به تحقیق و باور به تواناییهای خود، فردایی روشن را برای ایران عزیز رقم میزنند.
پژوهش، زیربنای جامعه پویا و عامل توسعه پایدار
در ادامه این جشنواره، مدیر آموزش و پرورش بهاباد ضمن تبریک هفته پژوهش و تقدیر از مسئولین پژوهشسرای دانشآموزی بهاباد، گفت: هفته پژوهش فرصت و بهانهای است برای اینکه جایگاه علم و تحقیق و پژوهش در کل جامعه برای ما مخصوصاً برای دانشآموزان و دانشپژوهان بیشتر مشخص شود.
علیرضا تیموری با اشاره به اینکه جامعهای که اهل تحقیق و پژوهش است، جامعهای زنده و پویا و در حال رشد است، افزود: پژوهش زیربنای پیشرفت هر جامعه است و پژوهش و پیشرفت عامل اصلی تولید و عامل اصلی توسعه پایدار در عرصههای علمی، فرهنگی، اقتصادی و دانشبنیان هستند.
وی با تأکید بر نقش تحقیق در تربیت نسل خلاق و متفکر ادامه داد: پژوهش به انسان یاد میدهد بیاندیشد، سوال کند، تحلیل کند و راههای نو پیدا کنند. جامعهای که اهل پژوهش است، جامعهای پویا و زنده است که هیچگاه در رکود نمیماند.
وی همچنین ضمن تقدیر از پژوهشگران و دانشآموزان خلاق شهرستان بهاباد، بیان کرد: با حمایت بیشتر از فعالیتهای علمی و پژوهشی در مدارس و تقویت پژوهشسراها، شاهد رشد استعدادهای علمی، نوآوریهای دانشآموزی و شکوفایی علمی در سطح منطقه باشیم.
هوش مصنوعی؛ یار پژوهشگران جوان
رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این مراسم، با بیان اینکه پژوهش اساس حرکت علمی و توسعه کشور است، گفت: پژوهش یعنی جستوجو برای یافتن راههای نو و بهتر؛ یعنی تبدیل دانستهها به تجربه و تجربهها به علم کاربردی. اگر فرهنگ پژوهش در مدارس نهادینه شود، دانشآموزان به شهروندانی خلاق، تحلیلگر و مسئلهمحور در آینده تبدیل خواهند شد.
امیرعلی چقماقی با اشاره به تحول سریع فناوریهای نوین و ضرورت بهروزرسانی محتوای آموزشی افزود: امروزه استفاده هوشمندانه از ابزارهای نو مانند هوش مصنوعی، یکی از ضرورتهای پژوهشهای دانشآموزی است. هوش مصنوعی میتواند افقهای تازهای در تحلیل دادهها، شبیهسازی و خلق ایدههای نو در اختیار پژوهشگران جوان قرار دهد. باید دانشآموزان ما یاد بگیرند از فناوری به عنوان یار پژوهش استفاده کنند، نه جایگزین اندیشه شود.
وی ضمن تقدیر از تلاش پژوهشسرای دانشآموزی بهاباد، حمایت از پژوهشگران و معلمان پژوهنده را گامی مهم در ارتقای کیفیت آموزش دانست و افزود: پژوهشسراها بستر پرورش استعدادهای علمی و زمینهساز حرکت به سوی آموزش کیفی و فناوری هستند
ضرورت نهادینهسازی تفکر نقاد و پژوهش در تمام پایهها
در ادامه رئیس پژوهشسرای دانشآموزی شهرستان بهاباد، در سخنانی با تبریک هفته پژوهش و قدردانی از تلاشها و زحمات پژوهشگران این پژوهشسرا، گزارشی از عملکرد آن ارائه داد.
سیدمحمود میرابوالقاسمی با اشاره به دستاوردهای اخیر پژوهشسرا در حوزههای مختلف علمی و فناوری تأکید کرد: پژوهشسرای دانشآموزی بهاباد در طول سال گذشته توانسته است با برنامهریزی منسجم، تعداد قابل توجهی از دانشآموزان مستعد را تحت پوشش طرحهای پژوهشی قرار دهد و آنان را با فرآیند تحقیق علمی، نگارش مقاله و ساخت نمونههای اولیه آشنا سازد.
وی با اشاره به لزوم توسعه زیرساختها خاطرنشان ساخت: هدف ما در پژوهشسرا، صرفاً برگزاری کارگاه نیست، بلکه نهادینهسازی تفکر نقاد و پژوهشگری در تمام پایههای تحصیلی است.
وی بیان کرد: با پیگیریهای صورت گرفته، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد افزایش تجهیزات و بهروزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی باشیم تا پاسخگوی نیازهای پژوهشی نسل آینده باشیم.
در پایان این مراسم، از پژوهشگران، معلمان و دانشآموزان برتر شهرستان بهاباد با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل به عمل آمد و بر تداوم و گسترش فعالیتهای پژوهشی در مدارس تأکید شد.
تقویت پژوهشسراهای دانشآموزی و تجهیز آنها به امکانات روز، بستری عملی برای تمرین مهارتهای تحقیق، آزمایش و نوآوری فراهم میآورد. مهمتر از همه، تقدیر و تشویق از پژوهشهای دانشآموزی، حتی در کوچکترین سطح، این پیام را به آنان منتقل میکند که تفکر و جستوجوی آنان ارزشمند و تأثیرگذار است.
