آیت الله مدرسی: دولت و مجلس در قبال فرهنگ احساس مسئولیت کنند

آیت‌الله سیدمحمد کاظم مدرسی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر پیرامون مباحث مطرح شده در خصوص حذف بودجه‌های فرهنگی اظهار کرد: یکی از ضرورت‌های هر جامعه‌ای توجه به فرهنگ آن جامعه است و اصولاً ملتی که با فرهنگ رشد نکند، با فرهنگ خود هم‌نوایی و سازگاری نداشته باشد و یا آمیخته با فرهنگ خودش نباشد مورد هدف و دستبرد فرهنگ‌های بیگانه و حتی خرده فرهنگ‌ها خواهد بود.

وی افزود: بدیهی و ضروری است که حضور جلوه‌های فرهنگی و ارزش‌های فرهنگی در جامعه نیاز به سرمایه‌گذاری و نیاز به هزینه و امثال آن دارد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان یزد با تأکید بر اینکه انقلاب ما انقلاب فرهنگی است، تصریح کرد: در واقع قبل از آنکه انقلاب ما سیاسی و انقلاب اجتماعی باشد انقلاب فرهنگی و فکری بوده است و لذا همه ارزش‌ها وابسته به همین فرهنگ ما است.

مدرسی بیان کرد: اگر ما نسبت به این فرهنگ بی‌تفاوت باشیم و یا کوتاهی بکنیم طبعاً چیزی جز ضرر و زیان چیز دیگری عارض بر ما نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه امروز دولت باید در این زمینه بیش از پیش احساس مسئولیت کند گفت: مجلس هم باید در این زمینه احساس مسئولیت کند، در واقع همه قوای نظام جمهوری اسلامی باید احساس مسئولیت کنند.

استاد شجره طیبه حلقه‌های صالحین بسیج استان یزد ادامه داد: نه تنها نباید نگاه اقتصادی به فرهنگ داشته باشیم بلکه باید نگاه ریشه‌ای از لحاظ هویت و ایرانی بودن همراه با فرهنگ اسلامی به این انقلاب داشته باشیم.

رئیس حوزه علمیه کاظمیه یزد ادامه داد: اگر واقعاً بخواهند حرکتی در این زمینه انجام بدهند که موجب محدود شدن نهادهای فرهنگی بشود لطمه بسیار بزرگی به ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های ملی و ارزش‌های دوران دفاع مقدس و آنچه که این ملت به آن سرافراز است خواهد خورد.