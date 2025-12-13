روحانی مقدم: جهاد علمی ستون پیشرفت؛ بسیج میدان حل مسائل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روحانی مقدم صبح شنبه در نشست تخصصی فصلی معاونین و مدیران کانونهای سازمان بسیج اساتید استان سمنان به میزبانی مجتمع کلاهدوز مهدیشهر ضمن اشاره به مقوله مهم جهاد علمی، بیان کرد: جهاد علمی از مطالبات مهم و جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی از دانشگاهیان و اساتید و به خصوص اساتید بسیجی است.
وی با بیان اینکه جهاد علمی ستون اصلی پیشرفت کشورمان محسوب میشود افزود: بسیج اساتید باید قرارگاه علمی حل مسئله محسوب شود و لذا میبایست با تکیه بر توان اساتید و دانشگاهیان به کمک مسائل و مشکلات استان سمنان در بخشهای مختلف آمد.
رئیس بسیج اساتید دانشگاههای استان سمنان یکی از پایههای اصلی جهاد علمی را تکیه بر توان استادان دانشگاهها برای عملیات در میدان حل مشکلات و مسائل دانست و گفت: از این منظر میبایست تاکید داشت که جهاد علمی امروز یک ضرورت راهبردی است.
روحانی مقدم با اشاره به اینکه ما باید از ظرفیت گسترده استادان مؤمن، متخصص و دغدغهمند بهرهگیری حداکثری داشته باشیم، تاکید کرد: در کنار این مقوله، اساتید دانشگاهها باید در خط مقدم روایتگری حقیقت نیز باشند.
وی با بیان اینکه تحلیل دقیق و مقابله با تحریف و جریانسازیهای مخرب دشمنان دیگر رسالت بزرگ و خطیر اساتید و دانشگاهیان است، تاکید کرد: امروز معتقد هستیم که دانشگاهها نیازمند جریان فعال تبیینی و تولید محتوای درست هستند.
در جریان برگزاری این نشست، مجموعهای از کارگاههای آموزشی تخصصی و مهارتی برای اساتید و خانوادهها از جمله کارگاه سبک زندگی اسلامی، کارگاه سواد رسانهای و کارگاه نشاط و شادی کودکان برگزار شد.
