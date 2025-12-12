احسان امینی سرمربی تیم کشتی خیبر خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ادعای تیم ستارگان پاس ساری مبنی بر اینکه تیم خیبر با لابی گری کشتیگیر آنها را فراری داد، گفت: معمولاً تیمی که در مسابقات شرکت نمیکند هر بهانهای را مطرح میکند. یک قانونی که در تیم ملی وضع شد این بود که کشتیگیرانی که در مسابقات جهانی و بازیهای کشورهای اسلامی حضور پیدا کردند به دلیل فشار مسابقات حق شرکت در مسابقات لیگ را ندارند.
وی گفت: ملیپوشان تیم ملی به دلیل اینکه در دو مسابقه سنگین حضور پیدا کرده بودند بنابراین حق حضور در رقابتهای لیگ را نداشتند. اگر این قانون وضع نشده بود ما هم در تیم خیبر میتوانستیم آذرپیرا، یونس امامی و بقیه ملیپوشان را جذب کنیم اما هیچکدام از ملیپوشان حق شرکت در لیگ را نداشتند چون دو مسابقه سنگین را شرکت کرده بودند و از قبل اطلاع رسانی کرده بودند.
سرمربی تیم کشتی خیبر خرم آباد در پاسخ به این سوال که سازمان لیگ به تیم ستارگان پاس ساری بابت جذب علی مؤمنی اجازه داده بود، گفت: ملیپوشان خودشان در جریان این قانون بودند. شما خودتان این سوال پیش نیامد که چرا هیچکدام از ملیپوشان در لیگ حضور نداشتند؟!
نظر شما