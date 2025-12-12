حسن یزدانی و گلیج رودرروی هم در فینال/ نبرد بزرگ برای جام لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه تیم استقلال جویبار در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد توانست از تیم خیبر خرم آباد بگذرد و راهی فینال شود. همه نگاه‌ها به سمت دیدار بانک شهر و تیم ستارگان پاس ساری بود تا حریف استقلال جویبار در فینال مشخص شود، اما تیم ستارگان پاس ساری به دلیل عدم حضور علی مؤمنی روی تشک کشتی نیامد. برخی تماشاگران حاضر در سالن هم شعار تبانی سر دادند.

به این ترتیب پس از عدم حضور ستارگان پاس ساری سازمان لیگ کشتی قاطعانه حکم داد و این تیم را از دور رقابت‌ها کنار گذاشت و کشتی‌گیران تیم بانک شهر بدون اینکه در مرحله نیمه نهایی کشتی بگیرند راهی فینال شدند و باید به مصاف تیم استقلال جویبار بروند.

حالا دو تیم استقلال جویبار و بانک شهر در شرایطی به مصاف هم می‌روند که این سومین جدال این دو تیم است. در دیدار نخست استقلال جویبار توانسته بود بانک شهر را شکست بدهد و در دومین دیدار هم بانک شهر موفق به شکست این تیم شده بود.

حسن یزدانی در مرحله نیمه نهایی برای استقلال جویبار کشتی گرفت و با نتیجه طوفانی ۱۰ بر صفر توانست ابوالفضل بابالو را شکست دهد. یزدانی پس از مدت‌ها دوری از تشک در وزن جدید با پیروزی شروع کرد. او عصر امروز از ساعت ۱۷ در مرحله فینال هم روی تشک خواهد رفت و با مجتبی گلیج دارنده مدال برنز جهان در بانک شهر رقابت خواهد کرد.

قطعاً جدال این دو کشتی‌گیر در مرحله فینال سخت و حساس خواهد بود، گلیج سال‌هاست در این وزن کشتی گرفته و از کشتی‌گیران باتجربه این وزن به حساب می‌آید. اما حسن یزدانی به تازگی به این وزن آمده و باید دید در مرحله فینال پیروز میدان کدام یک خواهند بود. البته نمایش طوفانی حسن یزدانی در اولین کشتی نشان داد او با وجود دوری و حضور در وزن جدید اما همچنان از توانایی بدنی بالایی برخوردار است.