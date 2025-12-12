  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

۲ پیروزی کشتی‌گیران روس در فینال+ فیلم

عبدالمجید کودیف دارنده مدال برنز جهان و عباس گادجی‌ماگمدوف برای بانک شهر دو پیروزی به دست آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله فینال لیگ کشتی آزاد، در وزن در وزن ۶۵ کیلوگرم، پیمان نعمتی از استقلال مقابل عبدالمجید کودیف دارنده مدال برنز جهان از روسیه در یک مبارزه جذاب با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد.

همچنین عباس گادجی‌ماگمدوف در وزن ۶۱ کیلوگرم مقابل علی قلی‌زادگان برنده کشتی شد اما با تحریک هواداران جنجالی به وجود آورد و بطری‌های زیادی از سوی سکوها پس از خوشحالی جنجالی کشتی‌گیر بانک‌شهر به تشک کشتی انداخته شد.

جدال عبدالمجید کودیف دارنده مدال برنز جهان مقابل کشتی‌گیر ایران


جدال عباس گادجی‌ماگمدوف با علی قلی‌زادگان با چاشنی حاشیه

کد خبر 6686790
سیده فرزانه شریفی

