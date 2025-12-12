به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله فینال لیگ کشتی آزاد، در وزن در وزن ۶۵ کیلوگرم، پیمان نعمتی از استقلال مقابل عبدالمجید کودیف دارنده مدال برنز جهان از روسیه در یک مبارزه جذاب با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد.

همچنین عباس گادجی‌ماگمدوف در وزن ۶۱ کیلوگرم مقابل علی قلی‌زادگان برنده کشتی شد اما با تحریک هواداران جنجالی به وجود آورد و بطری‌های زیادی از سوی سکوها پس از خوشحالی جنجالی کشتی‌گیر بانک‌شهر به تشک کشتی انداخته شد.

جدال عبدالمجید کودیف دارنده مدال برنز جهان مقابل کشتی‌گیر ایران







جدال عباس گادجی‌ماگمدوف با علی قلی‌زادگان با چاشنی حاشیه



