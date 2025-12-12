بانک شهر قهرمان لیگ کشتی آزاد شد/ استقلال با یزدانی نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فینال لیگ برتر کشتی آزاد عصر امروز از ساعت ۱۷ در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد. تیم استقلال جویبار با نتیجه ۷ بر ۳ از سد تیم خیبر خرم آباد گذشت و راهی فینال شد. تیم بانک شهر هم باید به مصاف تیم ستارگان پاس ساری می‌رفت اما به دلیل عدم حضور تیم ستارگان پاس ساری روی تشک، به صورت مستقیم راهی فینال لیگ کشتی آزاد شد.

در مرحله فینال بانک شهر با هدایت رضا یزدانی با نتیجه ۶ بر ۴ از سد استقلال جویبار گذشت و توانست عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. سال گذشته بانک شهر عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرده بود و امسال توانست با حضور کشتی‌گیران روس خود عباس گادجی‌ماگمدوف، عبدالمجید کودیف، زائوربک سیداکوف بر سکوی قهرمانی بایستد.

تیم خیبرخرم آباد هم به دلیل انصراف تیم ساری عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

بانک شهر ۶ - استقلال جویبار ۴ (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: احمد ادریسوف (۵) - (۱) رضا اطری

۶۱ کیلوگرم: علی قلی‌زادگان (۰) - (۱۰) عباس گادجی‌ماگمدوف

۶۵ کیلوگرم: پیمان نعمتی (۴) - (۶) عبدالمجید کودیف

۷۰ کیلوگرم: محمد بخشی (۴) - (۳) ابراهیم الهی

۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی (۰) - (۹) زائوربک سیداکوف

۷۹ کیلوگرم: عبدالله شیخ‌اعظمی (۳) - (۴) محمد نخودی

۸۶ کیلوگرم: ابراهیم کادیف (۵) - (۴) عزت‌الله اکبری

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (۳) - (۵) محمدمبین عظیمی

۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی (۴) - (۰) مجتبی گلیج

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی (۷) - (۰) امیررضا معصومی