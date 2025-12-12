  1. ورزش
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

فیلمی از بازگشت حسن یزدانی بعد از ۱۶ ماه در وزن جدید

فیلمی از بازگشت حسن یزدانی بعد از ۱۶ ماه در وزن جدید

حسن یزدانی بعد از ۱۶ ماه دوری از تشک کشتی، این‌بار در وزن جدیدش دوباره روی تشک رفت و با نمایشی قدرتمند، بازگشتی پرهیجان را رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزدانی بعد از ۱۶ ماه دوری از تشک کشتی، دوباره با یک نمایش تماشایی به تشک کشتی برگشت. دارنده ۱۰ مدال جهانی و المپیک این‌بار در وزن ۹۷ کیلوگرم برای استقلال جویبار مبارزه کرد و در نیمه‌نهایی لیگ برتر کشتی آزاد، خیلی راحت ابوالفضل بابالو را با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر کنار زد.

شیرشاه در میان تشویق‌های پرشور تماشاگران سالن هفتم تیر وارد تشک شد و نشان داد که هنوز هم یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین چهره‌های کشتی ایران است. او پس از پایان مسابقه با یک عکس یادگاری با استقلالی‌های حاضر روی سکو، سالن را به سمت رختکن ترک کرد.

لحظاتی از مبارزه حسن یزدانی پس از ۱۶ ماه دوری در وزن جدید

