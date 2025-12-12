چرا ستارگان پاس ساری انصراف داد؟/ پای پژمان درستکار به لیگ باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمهنهایی لیگ کشتی آزاد که امروز برگزار شد، تیم ستارگان پاس ساری باید به مصاف تیم بانک شهر میرفت تا تکلیف فینالیست مسابقات مشخص شود. با این حال، تیم ستارگان پاس ساری بر روی تشک حاضر نشد و به این ترتیب، با اعلام سازمان لیگ کشتی آزاد، تیم بانک شهر به مرحله فینال راه یافت. دلیل عدم حضور تیم ستارگان پاس ساری، جلوگیری از حضور کشتیگیر علی مؤمنی بود که در نهایت به انصراف این تیم از لیگ منجر شد. در پی این اتفاق، تماشاگران حاضر در سالن نیز یکصدا شعار «تبانی» سر دادند.
مرتضی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چرایی عدم حضور تیم ستارگان پاس ساری در لیگ کشتی آزاد گفت: همه دیدند چه اتفاقی افتاد و با تیم ما که مستحق آن نبود چه کردند. با علی مؤمنی قرارداد بسته بودیم و آیدی کارت او هم صادر شده بود. مؤمنی حتی وزنکشی کرد و از نظر سازمان لیگ مجوز حضور در مسابقات را داشت.
علی مؤمنی را فراری دادند
سرمربی تیم ستارگان پاس ساری عنوان کرد: با این حال، چند دقیقه پیش از مسابقه غلامرضا محمدی سرمربی تیم خیبر تماس گرفت و او هم گوشی را به آرش مرادی مربی علی مؤمنی داد و درستکار به مرادی گفت مؤمنی حق کشتی گرفتن ندارد و اگر این کار را انجام بدهد باید یک و نیم میلیارد تومان پولی را که از فدراسیون گرفته بازگرداند. چند دقیقه پس از این تماس، کشتیگیر و مربی فرار کردند و ما دیدیم کشتیگیر ما در رختکن نیست. حتی زمانی که گوینده سالن اسم او را اعلام کرد در سالن حضور نداشت. وقتی کشتیگیر در سالن نیست ما چه کاری میتوانستیم بکنیم؟ بهتر است یک بار این اتفاق بیافتد که سرمربی تیم ملی و دیگر مربیان چنین لابی نکنند و زحمات اسپانسرها و باشگاهها را از بین نبرند.
فیلم تماس غلامرضا محمدی را داریم
قربانی در پاسخ به این سوال که آیا مطمئن است غلامرضا محمدی با سرمربی تیم تماس گرفته و چنین اتفاقاتی رخ داده است، گفت: بله ما فیلم صحنهای که غلام محمدی تلفن را به مرادی (مربی علی مؤمنی) میداد را داریم و برای فدراسیون هم ارسال کردیم. ضمن اینکه مربی علی مؤمنی تأکید کرد که تهدید شده و در صورتی که کشتی گرفته شود، باید مبلغ یک و نیم میلیارد تومان بازگردانده شود. در حالی که فدراسیون و سازمان لیگ هیچ گونه مانعی برای حضور مؤمنی ایجاد نکرده بودند. اگر قرار بود از حضور او جلوگیری شود، بایستی به ما اطلاع بدهند یا اینکه اجازه ثبت قرارداد، وزنکشی و حضور در مسابقات را نمیدادند، اما چنین اقدامی صورت نگرفت و نام این کشتی گیر توسط بلندگو اعلام شد.
با لابیگری به باشگاه ما ضربه زدند
سرمربی تیم ستارگان پاس ساری عنوان کرد: حق یک باشگاه که پانزده سال فعالیت حرفهای در لیگ دارد از بین رفت. حتی امسال دانشگاه آزاد از حضور در لیگ انصراف داد از ما خواستند یک تیم دیگر هم بدهیم، از ۶ تیم شرکت کننده دو تیم برای باشگاه ستارگان ساری است. ما نهایت همکاری را داشتیم اما متأسفانه کل زحمات ما لابیگرها و ارتباطات ناشایسته لیگ از بین برد. نمیدانم چه کسی پاسخگو است و چه کسانی پیگیر آن هستند. متأسفانه همه هوادارانی که برای تماشای لیگ آمده بودند با ناراحتی سالن را ترک کردند.
صددرصد سومی میشدیم اما نگذاشتند
قربانی تأکید کرد: تیم ستارگان پاس ساری ترکیب اصلی خود را برای مسابقه در برابر بانک شهر آماده کرده بود تا رقابتی عادلانه و شایسته برگزار کند. در حالی که همه کارشناسان معتقد بودند تیم بانک شهر قویتر است و بهتر است تیم ستارگان از نفرات اصلی استفاده نکند تا بتواند در مرحله رده بندی سوم شود اما ما این کار را نکردیم و برای اینکه یک کشتی زیبا برگزار شود با نفرات اصلی به میدان آمده بودیم. ما صد در صد در رده بندی به عنوان سومی میرسیدیم اما متأسفانه این اتفاقات ناگوار رقم خورد.
وی گفت: دوستان وقتی دیدند ما علی مؤمنی و آرمین علیزاده را برای مرحله نهایی جذب کردیم و با توجه به رقابت نزدیکی که با آنها در مرحله مقدماتی داشتیم مطمئن بودند تیمشان چهارم میشود. بنابراین دست به لابیگری زدند و حالا نمیدانم با وجود این مسائل چطور از کسب عنوان سومی لذت میبرند. ما چندین ماه در لیگ کشتی از این شهر به آن شهر میرویم و تنها تیمی که بیشترین سفر را داشت تیم ما بود. ما دو تیم در لیگ کشتی داریم و تنها در تیم جوانان ستارگان پاس ساری ۲۹ کشتیگیر داریم. هیچ زمانی از رقابت نترسیدیم ولی این لابیگریها به ضرر ما تمام شد و به باشگاه ما ضرر رساندند.
