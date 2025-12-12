  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

نمایی از سالن کشتی پیش از دیدار حساس استقلال جویبار و بانک شهر + فیلم

در فاصله یک ساعت مانده به فینال حساس دو تیم استقلال جویبار و بانک شهر در لیگ کشتی آزاد سالن شهدای هفتم تیر مملو از جمعیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله یک ساعت مانده به فینال لیگ برتر کشتی آزاد سالن شهدای هفتم تیر مملو از جمعیت شده است. سیلی از مشتاقان به کشتی برای تماشای دیدار حساس استقلال جویبار و بانک شهر از صبح امروز در سالن حضور دارند. دیدار دو تیم استقلال جویبار و خیبر خرم آباد در مرحله نیمه نهایی صبح امروز برگزار شد که شاگردان کمیل قاسمی در تیم استقلال با نتیجه ۷ بر ۳ از سد خیبر خرم آباد گذاشتند.

قرار بود پیش از ظهر امروز دو تیم ستارگان پاس ساری و بانک شهر هم به مصاف هم بروند تا تکلیف فینالیست این مسابقات مشخص شود، اما تیم ستارگان پاس ساری به دلیل عدم حضور علی مؤمنی در سالن از حضور در لیگ انصراف داد. مرتضی قربانی سرمربی تیم ستارگان پاس ساری در گفتگو با خبرنگار مهر مدعی شد که غلامرضا محمدی و پژمان درستکار با تهدید علی مؤمنی او را از سالن فراری دادند. به هر روی با انصراف ستارگان پاس ساری، بانک شهر بدون برگزاری مرحله نیمه نهایی به فینال راه پیدا کرد و قرار است به مصاف استقلال جویبار برود.

حسن یزدانی ستاره کشتی ایران در مرحله فینال در وزن ۹۷ کیلوگرم باید به مصاف مجتبی گلیج برود، یزدانی در مرحله نیمه نهایی با وجود اینکه برای اولین بار در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی می‌گرفت اما مقتدرانه توانست ابوالفض بابالو حریف خود را شکست دهد.

در فاصله یک ساعت مانده به آغاز لیگ پرشور کشتی آزاد سالن مملو از جمعیت است و هواداران مشتاق هستند تا برنده این دیدار حساس مشخص شود.

سیده فرزانه شریفی

