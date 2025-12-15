به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی لیگ کشتی آزاد با حواشی بسیار زیادی همراه بود. در مرحله نیمه نهایی استقلال جویبار به مصاف تیم خیبر خرم آباد رفت و با پیروزی مقابل این تیم به مرحله فینال راه پیدا کرد. پس از آن تیم بانک شهر و ستارگان ساری پاس باید به مصاف هم می‌رفتند که تیم ستارگان پاس ساری به دلیل عدم حضور علی مؤمنی از حضور در لیگ انصراف دادند و با وجود اینکه هواداران زیادی به سالن آمده بودند تا این دیدار را از نزدیک تماشا کنند اما با یک تصمیم نادرست تیم ستارگان پاس ساری روی تشک نیامد و در نهایت تیم خیبر خرم آباد به عنوان سومی رسید.

عدم حضور تیم ستارگان پاس ساری برای سازمان لیگ و فدراسیون کشتی سنگین تمام شد و بارها اعلام شد که با این تیم برخورد خواهد شد. اما تکلیف علی مؤمنی هم به زودی قرار است مشخص شود. بعد از مسابقات جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی فدراسیون برای اینکه برخی ملی‌پوشان مدت‌ها تحت فشار بودند و برای اینکه دغدغه مالی نداشته باشند از منابع مالی پرداختی به آن‌ها داشتند، البته شرط فدراسیون عدم حضور این ملی‌پوشان در لیگ برتر بوده است.

اما از آنجایی که علی مؤمنی با تیم ستارگان پاس ساری قرارداد بسته است، بنابراین در صورت حضور در لیگ باید آن پول را به فدراسیون برمی‌گردانده است، بنابراین با وجود ثبت قرارداد و صدور آی دی کارت برای حضور در لیگ و حتی وزن کشی در روز مسابقه سالن را ترک می‌کند و برای تیم ستارگان پاس ساری کشتی نمی‌گیرد. این موضوع هم باعث شد تا ستارگان پاس ساری از حضور در لیگ انصراف دهد.

در حال حاضر این مسائل از سوی سازمان لیگ پیگیری شده و فدراسیون هم در انتظار گزارش سازمان لیگ است و به زودی رأی برای علی مؤمنی صادر می‌شود، طبق پیگیری خبرنگار مهر به احتمال زیاد علی مؤمنی با محرومیت ۶ ماهه روبه‌رو خواهد شد.