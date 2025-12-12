  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۴

اعتراض کمیل قاسمی به تصمیمات داوری؛ استقلالی ها تشک را ترک کردند!

در پی حواشی به وجود آمده و اعتراض استقلالی‌ها به تصمیمات داور فینال لیگ کشتی متوقف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات فینال کشتی آزاد، در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور دارنده مدال‌های طلای جوانان و امیدهای جهان در یک مبارزه جنجالی که به شدت سالن مسابقات را متشنج کرد مقابل محمدمبین عظیمی دارنده مدال‌های طلای جوانان و امیدهای جهان با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد تا قهرمانی شاگردان رضا یزدانی تا حد زیادی قطعی شود.

در حالی که فیروزپور تا ثانیه‌های پایانی ۳ بر یک عقب بود، اقدام به زیرگیری کرد که با کنده‌کشی عظیمی روبرو شد.

عظیمی حریف خود را تاباند اما در ادامه روی پل رفت که داوران ۲ امتیاز به فیروزپور دادند تا او ۳ بر ۳ برنده شود اما این پایان ماجرا نبود و رضا یزدانی به شدت نسبت به رأی داوران معترض شد و معتقد بود که به هر ۲ کشتی گیر باید ۲ امتیاز داده شود. در نهایت فیلم بار دیگر مورد بازبینی قرار گرفت که این بار به هر دو کشتی گیر ۲ امتیاز داده شد تا عظیمی ۵ بر ۳ به برتری برسد.

پس از این اتفاقات، جو سالن شدیداً ملتهب شد و تماشاگران طرفدار استقلال جویبار بار دیگر صحنه‌ای تلخ و تأسف برانگیز را رقم زدند و تعداد زیادی بطری آب و آشغال به روی تشک کشتی پرتاب کردند.

کمیل قاسمی سرمربی تیم استقلال جویبار به تصمیمات داوری معترض بود و قصد نداشت لیگ را ادامه بدهد و تیمش را از حضور در تشک کشتی بیرون کشید. مسئولان فدراسیون کشتی رایزنی با کمیل قاسمی برای ادامهٔ حضور تیم استقلال جویبار در فینال بودند و در نهایت موفق به این کار شدند تا لیگ ادامه پیدا کند.

 

      مسبب اصلی این مشکلات تیم داوری می باشد که یکباره می بایست تصمیم قاطع می‌گرفت که نگرفت ودوجور تصمیم گرفت ودر نتیجه باعث ایجاد مشکل شد

