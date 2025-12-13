به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله فینال لیگ کشتی آزاد در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور کشتی‌گیر استقلال جویبار مقابل محمدمبین عظیمی با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد تا قهرمانی بانک شهر قطعی شد. در حالی که فیروزپور تا ثانیه‌های پایانی ۳ بر یک عقب بود، اقدام به زیرگیری کرد که با کنده‌کشی عظیمی روبرو شد.

عظیمی حریف خود را تاباند اما در ادامه روی پل رفت که داوران ۲ امتیاز به فیروزپور دادند تا او ۳ بر ۳ برنده شود اما این پایان ماجرا نبود و رضا یزدانی به شدت نسبت به رأی داوران معترض شد و معتقد بود که به هر ۲ کشتی گیر باید ۲ امتیاز داده شود. در نهایت فیلم بار دیگر مورد بازبینی قرار گرفت که این بار به هر دو کشتی گیر ۲ امتیاز داده شد تا عظیمی ۵ بر ۳ به برتری برسد. کمیل قاسمی سرمربی استقلال نیز شدیداً معترض شد و با فریاد علیه تیم داوری اجازه نداد فیروزپور روی تشک بماند تا دست حریفش بالاتر برود.

محمد مصلایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعتراض‌های سرمربی تیم استقلال جویبار پس از مسابقه امیرحسین فیروزپور و محمدمبین عظیمی در فینال لیگ کشتی آزاد اظهار داشت: در جریان مسابقه امیرحسین فیروزپور و محمدمبین عظیمی چلنچ صورت گرفت و داوران وسط دو امتیاز به امیرحسین فیروزپور و دو امتیاز به محمدمبین عظیمی داد. در نهایت رئیس تشک با توجه به حساسیت مسابقه مشورت کرد و فیلم را مورد بازبینی قرار داد. البته نظر تیم داوری دو امتیاز به دوبنده آبی (استقلال جویبار) بود اما دوباره فیلم را مورد بازبینی قرار دادیم و نظر رئیس تشک هم همسو با نظر ما بود.

وی گفت: دوبنده قرمز (بانک شهر) صد در صد شروع کننده فن بوده و دو امتیاز به او تعلق گرفت. رأیی که ما اعلام کردیم دو امتیاز برای امیرحسین فیروزپور و دو امتیاز برای محمدمبین عظیمی بود. الان که دوباره فیلم این کشتی را دوباره مورد بازبینی قرار دادیم حتی می‌توانم بگوییم دو امتیاز به دوبنده آبی را می‌توانستیم ندهیم، چون زمان مسابقه کشتی تمام شده بود و دو امتیازی که کسب کرد همزمان با به پایان رسیدن زمان کشتی بود. در واقع هیئت ژوری یک دو امتیاز هم به دوبنده آبی (استقلال جویبار) اضافه داده است.

رئیس کمیسیون داوران عنوان کرد: با توجه به اینکه ما خودمان هم بین داوران موضوعات را بررسی می‌کنیم، دو نظر برای این صحنه وجود دارد. برخی از داوران معتقدند دو امتیاز باید به دوبنده قرمز بدهیم، دقیقاً همان نظری که ما اعلام کردیم. برخی دیگر از داوران هم معتقدند باید دو امتیاز به دوبنده آبی و دو امتیاز به دوبنده قرمز داده شود. یعنی ابتدا دو امتیاز را به دوبنده آبی بدهیم و بعد از آن دو امتیاز به دوبنده قرمز بدهند و آن وقت زمان کشتی هم به پایان می‌رسد. البته هر دو نظر را ما ملاک قرار دهیم باز هم دوبنده قرمز (بانک شهر) برنده میدان است و نتیجه مسابقه عوض نمی‌شود.

مصلایی پور عنوان کرد: اگر همه این بحث‌ها را کنار بگذاریم و این کشتی را امیرحسین فیروزپور برنده می‌شد، باز هم در نتیجه تیمی تأثیری نداشت چرا که دو مسابقه دیگر باقی مانده بود. در مسابقه حسن یزدانی و مجتبی گلیج طبق پیش‌بینی‌ها یزدانی برنده میدان شد و در کشتی آخر امیررضا معصومی از بانک شهر برابر حریف خود صحرایی از استقلال جویبار برنده میدان شد. چون تیم بانک شهر یک امتیاز ۱۰ بر صفر داشتند قطعاً باز هم بانک شهر قهرمان می‌شد.

وی گفت: حالا مربیان ما با علم به اینکه می‌دانستند برنده مسابقات کدام تیم است، چون به هر حال روی کاغذ برخی مسائل مشخص است اما دست به اعتراض زدند. نتایج قابل پیش‌بینی بود و حتی اگر امیرحسین فیروزپور هم در آن کشتی برنده میدان می‌شد باز هم بانک شهر برنده مسابقات بود. حالا اینکه یک مربی به دستورات داوری تمکین نکند و متأسفانه آن اتفاقات رقم بخورد شایسته کشتی ایران نیست و باعث متشنج شدن تماشاگران و فضای سالن می‌شود.

رئیس کمیسیون داوران عنوان کرد: ما هزار بار دیگر این فیلم را بازبینی کنیم نظرمان عوض نمی‌شود. به صراحت هم اعلام کردیم. ما زمانی که رأی را اعلام می‌کردیم انتظار بدترین واکنش‌ها را داشتیم و می‌دانستیم با توجه به جویی که در سالن حاکم بود باز هم تشنج ایجاد می‌شود اما ما داوران کاملاً بی طرف هستیم. این رأی هیئت ژوری بود و نظر همه داوران هم همین بود. حتی بعد از مسابقه هم خیلی از داوران با ما تماس گرفتند و نظرشان همین بود. الان هم نظرمان تغییری نکرده و ما هیچ اشتباهی در فینال نداشتیم که باعث جابه جایی قهرمانی لیگ شود.

مصلایی پور عنوان کرد: داوران ما نسبت به حاشیه‌ای که از طرف سرمربیان هر دو تیم ایجاد شد حرمت نگه داشتند. من در کل مسابقات لیگ به داوران اعلام کردم که طبق قانون پیش بروید و از کارت زرد و قرمز استفاده کنید اما داوران ما در برابر برخی ورزشکاران و مربیان حرمت نگه می‌دارند و دیرتر از کارت زرد و قرمز استفاده می‌کنند و در نهایت این مسائل پیش می‌آید. ما اگر می‌خواستیم قانونی پیش برویم صد در صد دو سرمربی تیم‌ها باید اخراج می‌شدند که متأسفانه به خاطر همان حرمتی که داوران نگه می‌دارند این اتفاق رخ نداد. در نهایت مربیان هم حرمت داوری را می‌شکنند.

وی گفت: من حضور رئیس کمیته انضباطی را در سالن مسابقه دیدم، سازمان لیگ و رأس فدراسیون و کمیته انضباطی باید تصمیم بگیرند. چون آن‌ها حضور داشتند و اصلاً نیاز به گزارش ما هم نیست و خودشان از نزدیک همه اتفاقات را دیدند. جو سالن را دیدند و هر تصمیمی که فدراسیون بگیرد ما محترمانه قبول خواهیم کرد.