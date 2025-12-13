خوب، بد و زشت لیگ کشتی آزاد؛ از بازگشت یزدانی تا جنجال و شعار عجیب!

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ کشتی آزاد ایران روز گذشته با قهرمانی بانک شهر برگزار شد. در مرحله نیمهنهایی، تیمهای استقلال جویبار و خیبر خرمآباد مقابل هم قرار گرفتند که در نهایت شاگردان کمیل قاسمی در استقلال جویبار با برتری برابر خیبر خرم آباد، راهی فینال شدند. یکی از جذابترین مسابقات، بازگشت حسن یزدانی به تشک بود؛ ستارهای که پس از مدتها غیبت و این بار در وزن ۹۷ کیلوگرم برای استقلال جویبار به میدان رفت و با پیروزی قاطع ۱۰ بر صفر مقابل ابوالفضل بابالو در مرحله نیمه نهایی قدرتنمایی کرد.
در دیگر دیدار نیمهنهایی، تیمهای ستارگان پاس ساری و بانک شهر باید به مصاف هم میرفتند، اما انصراف ستارگان پاس ساری باعث شد شاگردان رضا یزدانی بدون کشتی به فینال برسند؛ اتفاقی تلخ که یکی از سیاهترین نقاط لیگ امسال بود.
آشتی مردم با کشتی با حضور در سالن شهدای هفتم تیر
بدون شک یکی از مهمترین نکات مثبت لیگ برتر کشتی آزاد، بازگشت پررنگ تماشاگران به سالنها بود. اگرچه قرار بود فینال در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شود، اما به دلیل مشکلات سالن، مسابقات به سالن قدیمی شهدای هفتم تیر منتقل شد؛ سالنی با ظرفیت محدود که بسیاری از علاقهمندان را پشت در نگه داشت. همین موضوع، خود گواهی روشن بر محبوبیت دوباره کشتی و عطش تماشاگران برای دیدن لیگ بود. بیتردید یکی از دلایل اصلی این استقبال، حضور حسن یزدانی در لیگ بود. قهرمان المپیک و جهان که پس از المپیک پاریس کتف مصدوم خود را جراحی کرده و حتی پس از ۱۰ سال در مسابقات جهانی امسال غایب بود، حالا در وزن و شرایطی جدید به تشک بازگشته است. طبیعی بود که هواداران برای تماشای این بازگشت، سالن را پر کنند.
در کنار یزدانی، حضور پنج کشتیگیر مطرح روس نیز به جذابیت لیگ افزود؛ احمد ادریسوف، عباس گادجیماگمدوف، عبدالمجید کودیف، زائوربک سیداکوف و ابراهیم کادیف با پیروزیهای قاطع خود مقابل نمایندگان ایران، اگرچه طعم شکست را به کشتیگیران داخلی چشاندند، اما از نظر فنی سطح لیگ را بالا بردند و نشان دادند رقابت با کشتیگیران طراز اول دنیا تا چه اندازه میتواند آموزنده باشد.
حاشیههای داوری و تنش روی تشک
دیدار فینال بین استقلال جویبار و بانک شهر، از نظر فنی دیداری جذاب بود، اما تنش در وزن ۹۲ کیلوگرم همهچیز را تحتالشعاع قرار داد. جایی که امیرحسین فیروزپور مقابل محمدمبین عظیمی در مبارزهای جنجالی با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد. در لحظات پایانی، تصمیمات داوری اعتراض شدید کمیل قاسمی سرمربی تیم استقلال جویبار را به همراه داشت. اعتراضها به حدی رسید که سرمربی استقلال جویبار اجازه نداد کشتیگیرش روی تشک بماند، سالن متشنج شد و پرتاب بطری به داخل تشک، دوباره تصویری ناخوشایند از لیگ کشتی به نمایش گذاشت. هرچند مسابقات با رایزنی مسئولان از سر گرفته شد، اما این حواشی بهشدت به فضای فینال ضربه زد. تشویق رئیس قبلی فدراسیون هم جزو شعارهای عجیبی بود که در سالن طنین انداز شد و حاشیههایی را ایجاد کرد.
انصراف، بینظمی و بیپاسخی
بیتردید زشتترین چهره لیگ امسال، انصراف تیم ستارگان پاس ساری در میانه مسابقات بود. تیمی که مدعی شد علی مؤمنی، ملیپوش این تیم، با دخالت عوامل فنی تیم خیبر خرمآباد و در رأس آن غلاممحمدی و پژمان درستکار سرمربی تیم، از حضور در مسابقه منع شده است. پس از انصراف این تیم پرسشهای جدی مطرح شد که سازمان لیگ باید به آن پاسخ دهد. اگر علی مؤمنی اجازه حضور نداشت، چرا مجوز حضور او صادر شد؟ چرا وزنکشی کرد؟ و چرا تیمی که هزینههای سنگین کرده و تا نیمهنهایی پیش آمده، ناگهان از حضور روی تشک انصراف داد؟ در شرایطی که هزاران تماشاگر برای دیدن مسابقه به سالن آمده بودند، این رفتار قابل دفاع نیست.
استقلال روی سکو نیامد
در آخر لیگ کشتی آزاد با تمام حواشی به پایان رسید و تیم بانک شهر جام قهرمانی را بالای سر برد اما نکته زشت دیگر، عدم حضور استقلال جویبار روی سکوی اهدای مدال بود؛ اقدامی که پس از پایان مسابقات، بار دیگر تصویری نازیبا از لیگ برتر کشتی آزاد ثبت کرد. لیگ برتر کشتی آزاد امسال نشان داد که کشتی ایران هنوز توان جذب تماشاگر، ستاره و هیجان را دارد. حضور چهرههایی مثل حسن یزدانی و کشتیگیران خارجی، لیگ را زنده و دیدنی کرد. اما در کنار این نقاط روشن، حاشیهها، انصرافها، اعتراضهای کنترلنشده و ضعف در مدیریت بحران زنگ خطری جدی برای اعتبار لیگ است.
اگر لیگ برتر کشتی آزاد قرار است ویترین واقعی کشتی ایران باشد، باید نظم، شفافیت و مدیریت درست در آن حرف اول را بزند. لیگی که قرار است بهترینهای کشتی ایران و حتی چهرههای خارجی را کنار هم بیاورد، نباید با انصراف ناگهانی تیمها، حاشیههای داوری و رفتارهای خارج از چارچوب به پایان برسد. سازمان لیگ در چنین شرایطی وظیفه دارد بهموقع، قاطع و شفاف ورود کند؛ هم پاسخ افکار عمومی را بدهد و هم اجازه ندهد حق تماشاگر، کشتیگیر و تیمها نادیده گرفته شود.
در غیر این صورت، تمام اتفاقات خوب لیگ از بازگشت ستارهها و استقبال هواداران گرفته تا بالا رفتن سطح فنی مسابقات زیر سایه حاشیهها قرار میگیرد و اصل ماجرا به فراموشی سپرده میشود. لیگ برتر کشتی آزاد میتواند نقطه قوت کشتی ایران باشد، اما فقط در صورتی که مدیریت حاشیهها به اندازه مدیریت مسابقات جدی گرفته شود؛ وگرنه جذابیت روی تشک، قربانی اتفاقات کنار تشک خواهد شد.
