  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

لیگ کشتی آزاد؛

پیروزی ۲ کشتی‌گیر روس برای استقلال/فرار نایب قهرمان جهان از شکست+ فیلم

احمد ادریسوف قهرمان زیر ۲۳ سال اروپا در وزن ۵۷ کیلوگرم و ابراهیم کادیف قهرمان جوانان جهان در وزن ۸۶ کیلوگرم برای استقلال جویبار کشتی گرفتند و پیروز میدان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات فینال لیگ کشتی آزاد، در وزن ۸۶ کیلوگرم ابراهیم کادیف روس مقابل عزت الله اکبری کشتی گیر پا به سن گذاشته بانک شهر و دارنده مدال نقره جهان ۲۰۱۳ به سختی و در حالیکه در دقیقه پایانی از نظر بدنی کم آورده بود با نتیجه ۵ بر ۴ به برتری رسید.

کادیف و اکبری در اوایل مبارزه دچار درگیری شدند که کادیف نیز همچون گاژی ماگمدوف با نشان دادن انگشت اشاره اکبری را تهدید کرد و در پایان مبارزه نیز این دو درگیری لفطی با هم پیدا کردند. تماشاگران جویباری طرفدار استقلال نیز اینبار به سمت عزت الله اکبری کشتی گیر جویباری بانک شهر بطری آب پرتاب کردند که اکبری نیز واکنش منفی به آنها نشان داد در نهایت اکبری توسط فردین معصومی به بیرون برده شد. روس‌ها برای پنجمین مرتبه در فینال مقابل کشتی گیران ایران به برتری رسیدند

دیگر کشتی‌گیر روس استقلال جویبار احمد ادریسوف قهرمان زیر ۲۳ سال اروپا در وزن ۵۷ کیلوگرم موفق شد با نتیجه ۵ بر یک رضا اطری را از پیش رو بردارد.

جدال احمد ادریسوف مقابل رضا اطری

جدال ابراهیم کادیف مقابل عزت الله اکبری

سیده فرزانه شریفی

