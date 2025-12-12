به گزارش خبرنگار مهر، در فینال لیگ کشتی آزاد دو تیم استقلال جویبار و بانک شهر سالن شهدای باید به مصاف هم بروند. اعضای کادر فنی استقلال جویبار به همراه ملی‌پوشان پیش از این دیدار حلقه اتحاد بستند. بدون شک تقابل رضا یزدانی در بانک شهر و کمیل قاسمی در استقلال جویبار دو قهرمان پیشین کشتی آزاد از جذابیت بالایی برخوردار است.

حسن یزدانی برای نخستین بار در وزن ۹۷ کیلوگرم به میدان رفت و در مرحله نیمه نهایی موفق به شکست ابوالفضل بابالو شد. کمیل قاسمی سرمربی تیم استقلال جویبار پیش از دیدار با بانک شهر در سالن گرم آخرین توصیه‌های خود را به حسن یزدانی گفت.