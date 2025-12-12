  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

آخرین توصیه‌های قهرمان پیشین المپیک به حسن یزدانی+ فیلم

آخرین توصیه‌های قهرمان پیشین المپیک به حسن یزدانی+ فیلم

کمیل قاسمی سرمربی تیم استقلال جویبار در آخرین لحظات در سالن گرم با حسن یزدانی صحبت کرد و توصیه‌های لازم را به او گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در فینال لیگ کشتی آزاد دو تیم استقلال جویبار و بانک شهر سالن شهدای باید به مصاف هم بروند. اعضای کادر فنی استقلال جویبار به همراه ملی‌پوشان پیش از این دیدار حلقه اتحاد بستند. بدون شک تقابل رضا یزدانی در بانک شهر و کمیل قاسمی در استقلال جویبار دو قهرمان پیشین کشتی آزاد از جذابیت بالایی برخوردار است.

حسن یزدانی برای نخستین بار در وزن ۹۷ کیلوگرم به میدان رفت و در مرحله نیمه نهایی موفق به شکست ابوالفضل بابالو شد. کمیل قاسمی سرمربی تیم استقلال جویبار پیش از دیدار با بانک شهر در سالن گرم آخرین توصیه‌های خود را به حسن یزدانی گفت.

کد خبر 6686754
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها