۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۰:۱۰

ثبت نام اعتکاف معنوی در مشگین شهر آغاز شد

مشگین شهر- با نزدیک شدن به ایام البیض، مراسم معنوی اعتکاف در مشگین شهر همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

حجت الاسلام صادق صمدی، رئیس تبلیغات اسلامی مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم اعتکاف امسال در سه روز متوالی و در فضایی آکنده از معنویت و سکوت برگزار خواهد شد.

وی افزود: این آئین دینی که هر ساله با استقبال چشمگیر مؤمنان همراه است، امسال نیز با برنامه‌های متنوع عبادی، آموزشی و فرهنگی همراه خواهد بود.

رئیس تبلیغات اسلامی مشگین شهر گفت: از عموم اهالی ولایی، برادران و خواهران به ویژه دانش آموزان، بسیجیان، نوجوانان و جوانان جهت حضور در مراسم معنوی اعتکاف دعوت به عمل می‌آید.

حجت الاسلام صمدی با اشاره به نحوه ثبت نام افزود: محل ثبت نام حضوری مرکز تبلیغات اسلامی و از طریق تلفنی و پیامکی، با شماره تماس‌های زیر ۳۲۵۵۰۰۶۰- ۰۹۹۶۱۶۸۹۶۲۶ -۰۹۱۴۷۵۴۶۷۳۳، می‌باشد. مشخصات لازم جهت ثبت نام نیز نام و نام خانوادگی، شماره تماس، کد ملی، تاریخ تولد و زمان ثبت نام از امروز تا ۵ دی ماه است.

نکته قابل توجه اینکه جهت با کیفیت برگزار شدن مراسم معنوی اعتکاف از خیرین و مؤمنین و معتکفین گرامی خواهشمند است جهت مشارکت در احسان و اهدا نذورات مراسم معنوی اعتکاف به اداره تبلیغات اسلامی مراجعه کنند.

قابل توجه اهالی، نهادها، ادارات، سازمان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، تشکل‌های دینی: ثبت نام فقط از طریق اداره تبلیغات اسلامی ممکن می‌باشد و بعد از ثبت نام طبق ثبت نام و با توجه به تعداد معتکفین، مساجد معتکفین مشخص می‌شود.

کد خبر 6686862

