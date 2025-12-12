ثبت نام اعتکاف معنوی در مشگین شهر آغاز شد

حجت الاسلام صادق صمدی، رئیس تبلیغات اسلامی مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم اعتکاف امسال در سه روز متوالی و در فضایی آکنده از معنویت و سکوت برگزار خواهد شد.
وی افزود: این آئین دینی که هر ساله با استقبال چشمگیر مؤمنان همراه است، امسال نیز با برنامههای متنوع عبادی، آموزشی و فرهنگی همراه خواهد بود.
رئیس تبلیغات اسلامی مشگین شهر گفت: از عموم اهالی ولایی، برادران و خواهران به ویژه دانش آموزان، بسیجیان، نوجوانان و جوانان جهت حضور در مراسم معنوی اعتکاف دعوت به عمل میآید.
حجت الاسلام صمدی با اشاره به نحوه ثبت نام افزود: محل ثبت نام حضوری مرکز تبلیغات اسلامی و از طریق تلفنی و پیامکی، با شماره تماسهای زیر ۳۲۵۵۰۰۶۰- ۰۹۹۶۱۶۸۹۶۲۶ -۰۹۱۴۷۵۴۶۷۳۳، میباشد. مشخصات لازم جهت ثبت نام نیز نام و نام خانوادگی، شماره تماس، کد ملی، تاریخ تولد و زمان ثبت نام از امروز تا ۵ دی ماه است.
نکته قابل توجه اینکه جهت با کیفیت برگزار شدن مراسم معنوی اعتکاف از خیرین و مؤمنین و معتکفین گرامی خواهشمند است جهت مشارکت در احسان و اهدا نذورات مراسم معنوی اعتکاف به اداره تبلیغات اسلامی مراجعه کنند.
قابل توجه اهالی، نهادها، ادارات، سازمانها، مدارس، دانشگاهها، تشکلهای دینی: ثبت نام فقط از طریق اداره تبلیغات اسلامی ممکن میباشد و بعد از ثبت نام طبق ثبت نام و با توجه به تعداد معتکفین، مساجد معتکفین مشخص میشود.
