حملات جدید رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع خبری از تداوم نقض آتش بس لبنان از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

بر اساس اخبار دریافتی از منابع امنیتی لبنان، نظامیان اسرائیلی با گلوله‌های خمپاره اطراف شهرک «الضهیره» در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی با گلوله‌های توپ و خمپاره اطراف شهرک الضهیره را هدف قرار داده است.

منابع امنیتی لبنانی همچنین اعلام کردند: یک پهپاد اسرائیلی یک بمب صوتی به منطقه رأس الناقوره در مرز جنوبی لبنان پرتاب کرده است.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از هر گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.