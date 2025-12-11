۲۶ بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال امید ایران جهت آمادهسازی مسابقات جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا، از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ آذر، مینی کمپ ۳ روزهای را در شهر اراک برگزار خواهد کرد که در جریان این مینی کمپ یک بازی دوستانه نیز مقابل آلومینیوم اراک انجام میدهد.
براین اساس با تصمیم امیدرضا روانخواه ۲۶ بازیکن به تیم امید برای حضور در این مینی کمپ دعوت شدند که اسامی این نفرات به شرح زیر است:
دروازهبانها: محمد خلیفه، امیرمهدی مقصودی و پوریا رفیعی
مدافعان: دانیال ایری، محمدمهدی زارع، مسعود محبی، یاسین جرجانی، بهرام گودرزی، سیدمهدی مهدوی، یعقوب براجعه و ارشیا وثوقی فرد
هافبکها: امیر محمد رزاقی نیا، عباس حبیبی، پوریا لطیفیفر، مهدی گودرزی و مهدی جعفری
مهاجمان: امیر رضا شیخی راد، یوسف مزرعه، عرفان جمشیدی، محمدحسین صادقی، حمیدرضا ضرونی، یادگار رستمی، افشین صادقی، رضا مرزبان، محمد عسگری و رضا غندی پور
پس از اتمام این مینیکمپ برنامههای آمادهسازی تیم امید برای جام ملتهای آسیا از تاریخ ۷ دی با حضور در اردوی دبی و برگزاری بازی با چین در روز ۱۱ دی پیگیری میشود.
