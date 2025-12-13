پیام تسلیت نمایندگان مازندران درپی درگذشت عضو پیشین شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان مازندران در مجلس با تسلیت درگذشت مرحوم احمد علیزاده عضو پیشین شورای نگهبان و چهره انقلابی مازندران در پیامی آورده است: آن مرحوم که عمر پربرکت خویش را یکسره صرف اعتلای ارزش‌های ماندگار ایمانی و خدمت خالصانه به مردم، به‌ویژه محرومان و مستضعفان کرد، نمونه بارز یک خدمتگزار دلسوز و متعهد بود که در مسئولیت‌های کلیدی نظام جمهوری اسلامی، خدمات ماندگاری از خود به یادگار گذاشت.

نمایندگی مردم شهرستان‌های قائم‌شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی، معاونت قوه قضائیه و دادستانی دیوان محاسبات کشور از جمله مسئولیت‌هایی است که آن فقید سعید با اخلاص و تعهد مثال‌زدنی عهده‌دار بود.

وی افزون بر کارنامه درخشان مدیریتی و انقلابی، با تقدیم فرزند برومند خود به بوستان انقلاب اسلامی، دین خویش را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شایستگی ادا کرد و بی‌تردید فقدان چنین سرمایه معنوی و مدیریتی ارزشمندی، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای کشور عزیزمان به شمار می‌رود.

مجمع نمایندگان مردم مازندران در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت این ضایعه اندوهبار به خانواده معزز، بستگان، ارادتمندان و عموم مردم مؤمن و انقلابی دیار علویان، به‌ویژه مردم وفادار شهرستان سوادکوه، علو درجات و حشر با فرزند شهیدش را برای آن مجاهد سفرکرده از درگاه خداوند متعال مسئلت نموده و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو می‌کند.