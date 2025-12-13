شهبازی: سالن زورخانه شهرستان ایوان احداث می شود

شهاب شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورزش زورخانهای پس از سالها وقفه، با حضور جمعی از مسئولان، پیشکسوتان و ورزشکاران در شهرستان ایوان مجدداً آغاز به کار کرده است.
وی بیان کرد: این رشته که از سال ۱۳۶۴ به صورت خودجوش در منازل و جمعهای دوستانه پیگیری میشد، امروز با تلاش ورزشکاران و پیشکسوتان به مرحلهای تازه رسیده و به گفته مسئولان، مایه افتخار شهرستان ایوان خواهد بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام افزود: به زودی کلنگ احداث زورخانه شهرستان ایوان به زمین زده میشود. همچنین مجوز احداث پنج زورخانه در پنج شهرستان استان صادر شده که دارای سابقه و پتانسیل این رشته هستند.
وی افزود: در شهرستان ایوان نیز این مهم در دستور کار قرار گرفت؛ احداث زورخانهای به نام پوریای ولی که یکی از مطالبات دیرینه مردم بوده است.
شهبازی در پایان تأکید کرد: ورزش زورخانهای علاوه بر تقویت جسم، محلی برای پرورش روح و اخلاق جوانان است و حضور نوجوانان و پیشکسوتان در کنار یکدیگر نویدبخش آیندهای روشن برای این رشته در استان خواهد بود.
