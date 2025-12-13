تعریف ۱۲۰ پروژه برای تغییر چهره پایتخت تا نوروز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی با اشاره به ابلاغ رسمی نقشه راه اجرایی قرارگاه سیما و منظر شهری تهران به کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه بیان داشت: پس از تصویب و ابلاغ طرح کلان قرارگاه سیما و منظر شهری، اکنون نقشه راه اجرایی قرارگاه نیز با تعریف ۱۲۰ پروژه مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل پایش، به مناطق و واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شده است تا تغییر چهره شهر برای نوروز ۱۴۰۵ بر اساس یک برنامه منسجم و یکپارچه دنبال شود.

وی با اشاره به رویکرد این نقشه راه افزود: در این سند، پروژه‌ها در قالب چند گروه موضوعی اصلی از جمله طراحی و معماری شهری، فضای سبز و منظر طبیعی، خدمات شهری و پاکسازی، ساماندهی و انضباط شهری، توسعه خدمات، مشارکت و همراهی اجتماعی، مناسب‌سازی و نیز پایش و ارزیابی تنظیم شده‌اند و برای هر پروژه، حوزه متولی، مجری مستقیم، حجم عملیات، بازه زمانی اجرا و نحوه مشارکت نهادهای مردمی به‌صورت شفاف مشخص شده است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست با تأکید بر اینکه در این مرحله، قرارگاه از سطح سیاست‌گذاری به سطح اجرا رسیده است، تصریح کرد: در این برنامه، صدها کیلومتر محور شهری، ده‌ها بوستان و میدان اصلی، ورودی‌های شهر، شبکه معابر و فضاهای پرتردد زیر پوشش پروژه‌های نگهداشت، بهسازی، توسعه‌ای و تحولی قرار گرفته‌اند. همچنین تأکید ویژه‌ای بر ساماندهی تابلوهای صنفی، ارتقای روشنایی و ایمنی فضاهای شهری، بهسازی بوستان‌ها و توسعه فضاهای سبز جدید صورت گرفته است.

رضا ناصری سرای، مدیرکل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت خدمات شهری و محیط زیست و دبیر قرارگاه سیما و منظر شهری تهران نیز با تشریح ابعاد اجرایی این برنامه گفت: نقشه راه ابلاغی که با همکاری ویژه تمامی معاونت‌های شهرداری تهران و ادارات کل برنامه ریزی متناظر آنها تدوین شده است، علاوه بر تعریف پروژه‌ها، در قالب یک برنامه عملیاتی با ساختار شکست مشخص، اقدامات مربوط به هر یک از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق ۲۲ گانه را مشخص می‌نماید. برای هر حوزه، پروژه‌های اولویت‌دار، زمان‌بندی دقیق، شاخص‌های پایش و نحوه مشارکت مردمی دیده شده تا هم‌زمان امکان مدیریت میدانی، گزارش‌دهی منظم و ارزیابی عملکرد فراهم باشد.

وی افزود: یکی از نقاط تمایز این نقشه راه، گنجاندن سازوکار نظارت مردمی و مشارکت داوطلبانه در ذیل اغلب پروژه‌هاست. شهروندان، گروه‌های مردمی، هنرمندان، مدارس و تشکل‌های محلی در اقداماتی مانند رنگ‌آمیزی و زیباسازی محیط، درختکاری مشارکتی، برنامه‌های فرهنگی و کمپین‌های آموزش شهروندی، نقش جدی خواهند داشت و ما خود را متعهد می‌دانیم که این ظرفیت را هدایت و پشتیبانی کنیم.

دبیر قرارگاه سیما و منظر شهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم استفاده از ابزارهای نوین مدیریت و پایش گفت: در کنار اجرای پروژه‌ها، سامانه یکپارچه پایش سیما و منظر شهری نیز با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران راه‌اندازی می‌شود تا همه اقدامات با کد یکتا، موقعیت GIS، تصاویر قبل و بعد و امکان گزارش‌گیری دوره‌ای در یک بستر واحد ثبت و رصد شده و گزارشات آن به صورت مستمر در اختیار رئیس قرارگاه و شهردار تهران قرار گیرد. همچنین پیمایش رضایت شهروندان از سیما و منظر شهری در مناطق ۲۲ گانه اجرا و نتایج آن مبنای اصلاح و بهبود برنامه‌ها قرار خواهد گرفت.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و رئیس قرارگاه سیما و منظر شهری در پایان با اشاره به هدف‌گذاری زمانی قرارگاه سیما و منظر شهری گفت: هدف ما این است که از هم‌اکنون تا پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۵، شهروندان تهرانی و مسافران نوروزی، تغییر محسوس در طراوت، نظم، ایمنی و زیبایی شهر را در محورهای اصلی، بوستان‌های فرامنطقه‌ای، میادین، فضاهای پیرامون مساجد و مراکز خدمات‌رسان شهری تجربه کنند. نقشه راه اجرایی ابلاغ‌شده، مبنای عمل همه ارکان شهرداری تهران در مأموریت‌های سیما و منظر در این بازه زمانی خواهد بود.