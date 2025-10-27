پرونده قاچاقچیان کالا روی میز تعزیرات

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور اظهار کرد: پرونده قاچاق کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی قشم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای قاچاق و تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و محیط زیست، هر کدام از متخلفان ردیف اول، دوم و سوم را به پرداخت ۶ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور گفت: شعبه همچنین برای شناور حامل کالا کشف شده، ۲ میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال معادل ارزش موتور شناور به جریمه هر کدام از متخلفان اضافه و متخلفان را در مجموع به پرداخت ۲۶ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: مأموران پایگاه دریابانی قشم، محموله‌های قاچاق شامل ۶۳ عدد لوازم و تجهیزات فلزی مربوط به هواکش، چهار عدد گونی لوازم و قطعات یدکی مستعمل خودرو، یک بهله پرنده‌های شکاری از نوع عقاب ماهیگیر را از یک فروند شناور کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.