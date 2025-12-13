به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمانه جمعی از رانندگان تاکسیهای برقی با حضور مجید عمرانی طالقانی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در ساختمان مرکزی سازمان برگزار شد.
این دیدار با هدف شنیدن مستقیم دغدغهها، بررسی مسائل میدانی و تقویت همفکری میان سازمان و رانندگان ناوگان نوین برقی انجام شد و در فضایی دوستانه، موضوعات متعددی از سوی رانندگان به مدیرعامل مطرح شد.
در جریان جلسه، رانندگان به بیان مشکلات و نیازهای خود پرداختند. مهمترین موضوعات شامل چالشهای مربوط به بیمه تأمین اجتماعی، فرایندهای اداری و بروکراتیک، کمبود ایستگاههای شارژ در سطح شهر، زمانهای انتظار طولانی برای شارژ، ضرورت توسعه زیرساختها با توجه به افزایش تعداد خودروهای برقی و همچنین مطالبه برای ارتقای خدمات پس از فروش خودروها بود.
بسیاری از رانندگان تأکید کردند که کیفیت خدمات فنی، تأمین قطعات و افزایش سرعت پشتیبانی فنی نقش مهمی در استمرار فعالیت و کاهش استهلاک ناوگان دارد. همچنین ضرورت ایجاد حمایتهای شغلی و معیشتی و ایجاد راهکارهایی برای افزایش درآمد و تسهیل پرداخت اقساط از دیگر محورهای مهم جلسه بود.
مجید عمرانی طالقانی در این دیدار با قدردانی از تلاشهای تاکسیرانان و نقش مهم آنان در گسترش حملونقل پاک، اظهار کرد: روند توسعه ناوگان برقی روزبهروز در حال سرعت گرفتن است و به طور طبیعی، در کنار پیشرفتهای فنی، با چالشهایی نیز همراه خواهد بود.
وی تأکید کرد: این چالشها تنها با همراهی و مشارکت صمیمانه رانندگان قابل رفع است و تجربههای میدانی آنان میتواند مسیر تصمیمگیریهای آینده را دقیقتر و هدفمندتر کند.
عمرانی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت هویت حرفهای و جایگاه اجتماعی تاکسیرانان تأکید کرد و گفت: تاکسیرانان باید به جایگاه واقعی خود باور داشته باشند. آنها بخشی از بدنه اصلی حملونقل امن شهر تهران هستند و شهروندان در لحظاتی که نیاز به آرامش، امنیت و اعتماد دارند، به تاکسیرانان باوجدان مراجعه میکنند. سازمان تاکسیرانی وظیفه دارد این شأن و منزلت را حفظ و تقویت کند و ارزش این قشر خدمتگذار را به جامعه نشان دهد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران افزود: توسعه ایستگاههای شارژ به ویژه شارژرهای سریع در دستور کار جدی سازمان قرار دارد و پیگیریهای لازم در حوزه بیمه و خدمات رفاهی نیز از طریق دستگاههای مرتبط در حال انجام است.
وی تاکید کرد: سازمان با جدیت به دنبال رفع موانع و ایجاد شرایطی پایدارتر برای فعالیت رانندگان ناوگان برقی خواهد بود.
در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات و درخواستهای مطرحشده از سوی رانندگان بهصورت مستمر دنبال شود و نتیجه بررسیها در جلسات آتی ارائه گردد. این جلسه که در فضایی همراه با احترام، همدلی و گفتوگوی نزدیک برگزار شد، گامی مهم در مسیر مشارکت جدیتر رانندگان در روند برقیسازی ناوگان تاکسیرانی و ارتقای کیفیت خدمات در شهر تهران به شمار میرود.
