اکران ویژه «زوتوپیا ۲» با دوبله‌ نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران ویژه انیمیشن «زوتوپیا ۲» با دوبله اختصاصی نوجوانان مجموعه «نات»، عصر جمعه ۲۱ آذر در سالن اصلی سینما بهمن با حضور ۵۵۰ نوجوان و خانواده‌هایشان برگزار شد.

دوبله این اثر توسط گروهی از نوجوانان و جوانان زیر ۲۱ سال در «نات» انجام شد.

مهرشاد حدادزاده سرپرست گویندگان و عرشیا فتحلی مدیر دوبلاژ «زوتوپیا ۲» هستند. همچنین افرادی چون کمیل شاهرخی، یزدان جلالی، الیار صادق، داریوش ایل بیگی، فاطمه قلی زاده، ریحانه موسوی، فاطمه قیوم، نازنین یوسفی، نرگس پیر محمدی، سما سهرابی، سونیا مودب، پارمیدا ناصری، عسل اسکندری، ارغوان کلانتر، علیرضا اژدری، محمد جواد حجتی، سالار دهقان، امیرعلی کلانتر، علیرضا رضایی، سهیل افشار و علی اصغر قاسمی نیار می‌شد، شخصیت‌های متفاوتی را در این انیمیشن ایفا کردند.

«نات» یک مجموعه نوجوان‌محور است که با ایجاد فضاهای آموزشی، استودیوهای تولید محتوا، برنامه‌های رویدادی و کارگاه‌های تخصصی، به نوجوانان ۱۴ تا ۲۵ سال امکان می‌دهد مهارت‌های رسانه‌ای، دیجیتال و خلاقیت فردی خود را به شکل حرفه‌ای توسعه دهند. تولید دوبله‌های سینمای ایران و جهان توسط نوجوانان، یکی از برنامه‌های این مجموعه در مسیر استعدادیابی و توانمندسازی نسل جدید است.