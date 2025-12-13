۸ کشته در انفجار تانکر سوخت در کامرون

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این تانکر که از شهر ساحلی لیمبه حرکت کرده و در مسیر مرکز تجاری دوالا بود، واژگون و قبل از انفجار در بزرگراهی در شهر تیکو، آتش گرفت.

جیمز نجی، یکی از شاهدان عینی، گفت: «ما صدای بلندی شنیدیم و شعله‌های عظیمی دیدیم. خیلی ترسناک بود. ما حتی نمی‌دانیم چند نفر در آتش سوخته‌اند.»

ویانگ مکالا، افسر ارشد بخش فاکو، گفت که تعداد کشته‌شدگان که در ابتدا ۴ نفر گزارش شده بود، پس از کشف اجساد بیشتر از زیر آوار در جریان عملیات نجات، به ۸ نفر رسید.

مکالا پس از بازدید از محل حادثه به خبرنگاران گفت: «حدود ۱۰ خانه و چند وسیله نقلیه که پشت کامیون در حرکت بودند، دچار حریق شدند. ۳ نفر زخمی شدند و به بیمارستان منتقل شدند.»

او گفت که پس از پاکسازی آوار توسط آتش‌نشانان، با همکاری ساکنان محلی، ترافیک در امتداد بزرگراه از سر گرفته شده است.