پرونده بوچیای ایران با ٢ نقره در دبی بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، در چهارمین و آخرین روز از پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان- دبی، شهروز حیدری در کلاس BC۱ به عنوان آخرین نماینده بوچیای کشورمان برای رتبه سومی با حریفی از کشور مالزی به رقابت پرداخت و درنهایت با نتیجه ٦ بر ٢ مغلوب شد و به مدال نرسید.

به این ترتیب پرونده کاروان بوچیای ایران با ٢ مدال نقره نازنین‌رقیه ملاعلی‌پور و امیرمهدی هنرمند در کلاس BC۴ بسته شد.

بوچیای ایران در این دوره از رقابت‌ها ٥ نماینده در بخش پسران و ٤ نماینده در بخش دختران داشت.

میلادی محمدی BC۳، امیرمهدی هنرمند BC۴، ابوالفضل داودی کلاس BC۴، سجاد منصور BC۱، شهروز حیدری BC۱، هلیا حاجی‌آبادی BC۲، سارا علیزاده BC۲، زهرا محمدی BC۳ و نازنین‌رقیه ملاعلی‌پور BC۴ نمایندگان کشورمان در رقابت‌های دبی بودند.

امیررضا زمهریرلو موفق به کسب کلاس‌بندی در این دوره از رقابت‌ها نشد.

سیدمسعود طباطباییان سرپرستی کاروان بوچیای را برعهده داشت. وحید نیک‌فرجام به عنوان سرمربی و وحید کلهر به‌عنوان مربی پسران و اکرم سبکرو به‌عنوان مربی دختران کادرفنی تیم‌های ملی بوچیا را تشکیل دادند.

مهدی محمدی و رقیه محمدی به‌عنوان اپراتور، محمد کوه‌کن، حیدر مهدی‌زاده و کلثوم بافضل به عنوان پرستار کادر فنی و سرپرستی بوچیا را همراهی کردند.