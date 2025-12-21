  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

درخشش بانوان توانخواه سمنان در رقابت‌های کشوری «بوچیا»

درخشش بانوان توانخواه سمنان در رقابت‌های کشوری «بوچیا»

سمنان- مدیرکل بهزیستی استان سمنان از کسب نتایج درخشان تیم بوچیای بانوان توانیاب این استان در رقابت‌های کشوری خبر داد و این موفقیت را نمادی از اراده و توانمندی این ورزشکاران دانست.

محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تیم بوچیا بانوان استان سمنان در مسابقات بوچیا قهرمانی کشور برای اولین بار نایب قهرمان این مسابقات شد ابراز کرد: ندا غایبی در کلاس BC1 توانست در این رقابت‌ها مدال طلا را کسب کند.

وی با بیان اینکه فاطمه عاشوری در کلاس BC2 مدال نقره و شقایق سراج در کلاس BC3 مدال برنز را دریافت کرد، افزود: زینب عجم اکرامی در کلاس BC4 مقام چهارم را از آن خود کرد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان همچنینت گفت: نجمه غایبی مربی و صفورا غایبی سرپرست تیم اعزامی به این مسابقات بودند.

نسیمی بیان کرد: این موفقیت نشان از توان بانوان توانخواه ورزشکار استان سمنان دارد.

کد خبر 6696769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها