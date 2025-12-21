محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تیم بوچیا بانوان استان سمنان در مسابقات بوچیا قهرمانی کشور برای اولین بار نایب قهرمان این مسابقات شد ابراز کرد: ندا غایبی در کلاس BC1 توانست در این رقابت‌ها مدال طلا را کسب کند.

وی با بیان اینکه فاطمه عاشوری در کلاس BC2 مدال نقره و شقایق سراج در کلاس BC3 مدال برنز را دریافت کرد، افزود: زینب عجم اکرامی در کلاس BC4 مقام چهارم را از آن خود کرد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان همچنینت گفت: نجمه غایبی مربی و صفورا غایبی سرپرست تیم اعزامی به این مسابقات بودند.

نسیمی بیان کرد: این موفقیت نشان از توان بانوان توانخواه ورزشکار استان سمنان دارد.