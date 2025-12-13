هنرمند دومین نقره بوچیا را به گردن آویخت/دست داودی به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، در آخرین روز از رقابت‌های بوچیای بازی‌های پاارآسیایی جوانان- دبی، امیرمهدی هنرمند تنها فینالیست ایران مقابل حریف مدعی تایلندی وارد گود رقابت شد.

در این دیدار حساس و تناتنگ در کلاس BC۴ که تا پایان «اند» سوم پایاپای بود، درنهایت نماینده تایلند ۴ بر ۲ پیروزی رسید و مدال طلا را تصاحب کرد. هنرمند نیز نخستین مدال بوچیای در بخش پسران از جنس نقره را مال خود کرد.

پیش از او، نازنین‌رقیه ملاعلی‌پور در بخش دختران نیز نقره‌ای شده بود.

ابوالفضل داودی دیگر نماینده بوچیای ایران در کلاس BC۴ هم برای رتبه سومی به مصاف حریف تایلندی رفت و با قبول شکست ۶ بر یک، دستش به مدال برنز نرسید.