به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی از سامانه‌های اقدامات حمایتی، اشتغال و کارآفرینیِ سازمان زندان‌ها با حضور معاون اول، محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و تعدادی از معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این نشست، با تاکید بر اینکه امروزه باید گام‌های بزرگی را با استفاده از فناوری نوین برای اصلاح و تربیت زندانیان برداریم، اظهار کرد: خداوند انسان‌ها را عزیز و دارای کرامت آفریده و هیچگاه تحمل نمی‌کند کسی بخواهد کرامت یک مخلوقش را از بین ببرد و این نکته باید برای خود انسان‌ها نیز مهم شمرده شود.

وی تاکید کرد: امروز وقتی کسی زندانی می‌شود باید حفظ کرامتش را مدنظر قرار دهیم و در این راستا هرچقدر سطح اشتغال زندانیان افزایش یابد، کرامت این مددجویان نیز بیشتر حفظ می‌شود..

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: نباید فقط حبس و زندانی کردن زندانیان مدنظر باشد بلکه تمشیت امور زندانیان و خانواده شان نیز باید مورد توجه نظام باشد.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: وقتی در فاز اشتغال گسترده زندانیان ورود کردیم و این امر برای ما جدی شده و کارافرینان را دعوت کردیم تا در این میدان سرمایه گذاری کنند، برای این است که تحرک و انرژی که در وجود زندانیان است را فعال کرده و با این اقدامات اصلاحی و تربیتی، به زندانیان عزت ببخشیم.

وی با اشاره به دستورات دینی و توصیه‌های بزرگان برای حفظ عزت و کرامت زندانیان گفت: باید برنامه‌ای برای زندانیان در دوران حبس در نظر بگیریم تا زندگی آنها در آن زمان بدون دغدغه باشد و معیشت خانواده‌شان نیز تامین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: با افتتاح این دو سامانه، کمک به زندانیان و خانواده هایشان به صورت گمنام و آبرومند انجام می‌شود و بدین ترتیب از روش‌های نوین و فناورانه برای حفظ و کرامت زندانیان استفاده می‌شود.

غلامعلی محمدی در این نشست اظهار کرد: در امتداد برنامه‌ها و ماموریت‌های اصلاحی و تربیتی در سازمان زندانها، توسعه حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان یکی از راهبردی‌ترین برنامه‌هاست. این موضوع هم در قانون سازمان و آیین نامه اجرایی و هم در سند تحول و تعالی قوه قضاییه بطور ویژه مورد اشاره قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای تربیت انسان بعد از دیانت هیچ مدرسه‌ای بهتر از کار نیست، افزود: در جامعه هم اگر می‌خواهیم اسیب‌های اجتماعی کاهش یابند باید برای ایجاد اشتغال تلاش کنیم، در زندان‌ها نیز بهترین بستر برای کاهش آسیب درون زندان‌ها و انجام اقدامات اصلاحی و تربیتی توسعه اشتغال زندانیان است.

رئیس سازمان زندان‌ها با اضاره به اینکه توجه به خانواده زندانیان در حکمرانی حوزه زندان به عنوان راهبرد اصلی تعریف شده است، گفت: در سال‌های اخیر با تلاش‌های صورت گرفته ۶۴ هزار خانواده زندانیان تحت پوشش انجمن‌های حمایت از زندانیان قرار دارند.

محمدی با اشاره به امر آزادی زندانیان واجد شرایط به عنوان یک اقدام خداپسندانه، خیرخواهانه و نوع دوستانه که بعد از انقلاب در نظام شایع شد، افزود: در سه دهه اخیر با بهره‌مندی از کمک‌های خیرین و استفاده از ظرفیت‌های نهادهای ارفاقی تلاش‌های فراوانی برای آزادی این زندانیان انجام شد.

وی تاکید کرد: بواسطه تعامل مثبتی که با مراجع مختلف قضایی در سال‌های اخیر انجام شده، بواسطه کمک‌های مردم و خیرین و نیز مشارکت کارآفرینان، به حکایت امارهایی که در این باره اعلام شده در این رابطه نیز توفیقات شگرفی در سه موضوع اشتغال زندانیان، حمایت از خانواده آن‌ها و آزادی زندانیان واجد شرایط داشتیم.

رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: امروز با رونمایی از این دو سامانه در حوزه اشتغال و نیز اقدامات حمایتی و به واسطه بهره مندی از تکنولوژی در حوزه‌ای تی برای اقدامات تحولی در قوه قضاییه از این پس ارایه خدمات در گستره بزرگتری در سه حوزه نامبرده اشتغال و حمایت از خانواده زندانیان و آزادی زندانیان واجد شرایط در یک دایره با شمولیت وسیع‌تر و توسعه یافته‌تر و بصورت فنی و الکترونیک انجام می‌شود.