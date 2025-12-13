به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رونمایی از سامانههای اقدامات حمایتی، اشتغال و کارآفرینی سازمان زندانها امروز ۲۲ آذرماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در سالن شهدای جلسات اوین ساختمان مرکزی سازمان زندانها برگزار شد.
در این مراسم غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانها، توسعه آموزش و اشتغال زندانیان را یکی از مهمترین برنامههای راهبردی سازمان معرفی کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه اشتغال در قوانین و اسناد بالادستی از جمله قانون سازمان زندانها، آئیننامه اجرایی و سند تحول و تعالی قوه قضائیه، بیان کرد: با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه باید موضوع بیکاری، بهویژه در زندانها، جدی گرفته شود، چون توسعه اشتغال زندانیان بهترین زمینه برای اقدامات اصلاحی و تربیتی در زندانهاست.
محمدی توجه به زندانیان و خانوادههای آنان را از محورهای اصلی حکمرانی در حوزه زندانها دانست و افزود: در سالهای اخیر، نزدیک به ۶۴ هزار خانواده زندانیان تحت پوشش انجمنهای حمایت از زندانیان قرار گرفتهاند که نشاندهنده تمرکز سازمان بر حمایت اجتماعی هدفمند است.
رئیس سازمان زندانها، آزادی زندانیان واجد شرایط را سومین محور مهم فعالیتها معرفی کرد و گفت: این اقدام خداپسندانه پس از انقلاب اسلامی همواره مورد توجه بوده و در سه دهه اخیر، با همکاری خیرین، استفاده از ظرفیتهای قانونی و تعامل مثبت با مراجع قضائی، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.
وی با اشاره به دستاوردهای سالهای اخیر اظهار داشت: با عنایت همراهی دستگاه قضائی، مشارکت خیرین و ورود کارآفرینان، در هر سه حوزه اشتغال، حمایت از خانواده زندانیان و آزادی زندانیان واجد شرایط، پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است.
محمدی رونمایی از دو سامانه جدید را گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال قوه قضائیه دانست و گفت: از این پس، خدمات مرتبط با اشتغال، حمایتهای اجتماعی و آزادی زندانیان واجد شرایط با پوشش وسیعتر، سرعت بالاتر و بهصورت فنی و الکترونیکی ارائه خواهد شد.
وی، با تقدیر از همه دستاندرکاران طراحی و اجرای این سامانهها، از همکاری وزارتخانهها، نهادها، بانکها و مجموعههای فناورانه قدردانی و ابراز امیدواری کرد این اقدامات تحولی، زمینهساز ارتقای کارآمدی و شفافیت در خدمات سازمان زندانها باشد.
نظر شما