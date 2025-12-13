به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه صبح امروز شنبه (۲۲ آذرماه) در چهارمین گردهمایی پاسداشت ولادت حضرت زهرا (س) و مقام زن با عنوان «سرمشق فاطمی»، بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن اظهار داشت: الگوپذیری از زندگی حضرت زهرا (س) می‌تواند اساس تربیت نسل مؤمن، ایثارگر و انقلابی در جامعه امروز باشد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به روایت‌ها و شأن نزول برخی آیات درباره جایگاه معنوی حضرت زهرا (س) افزود: در ارتباط با برخی آیات مشاهده می‌کنیم که جلوه‌های الهی و اجتماعی در شخصیت حضرت فاطمه (س) تجلی یافته است. ما انسان‌ها نیز طبیعتاً در معرض آسیب‌ها و چالش‌ها هستیم، اما همان‌گونه که حضرت زهرا (س) سه بعد شخصیتی اجتماعی، خانوادگی و معنوی را در کنار هم داشتند، این ابعاد در زندگی ما نیز معنا پیدا می‌کند.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: حضرت زهرا (س)، با تأکید بر ایمان، تقوا و پاکی درون، جایگاه زن را نه در سایه ارزش‌های تحمیلی جامعه، بلکه در پرتو شخصیت معنوی و عقلانی او، تعریف می‌کند. همین نگاه، بنیانی برای زن عزت‌نفس ایجاد می‌کند؛ عزتی که وابسته به‌ظاهر، موقعیت اجتماعی یا رأی دیگران نیست، بلکه در هویت بندگی و آگاهی زن، ریشه دارد.

وی ادامه داد: امروز مسئله ما تکریم هویت زن باید باشد تا وقتی این نگاه وجود داشته باشد جامعه رو به رشد است همان طوری که خداوند هیچ تفاوتی بین زنان و مردان قائل نشده است و هر دو برای رسیدن به کمالات انسانی مساوی هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه همه انسان‌ها برای نزدیک شدن به خداوند باید حیا داشته باشند، اظهار کرد: اگر به دنبال فضیلتی هستیم که فاطمه زهرا (س) به دنبال آن بود، حیا باید در زندگی جاری و ساری باشد و حیا مختص بانوان نیست بلکه مردان نیز باید با حیا باشند.

وی اظهار داشت: جامعه امروز باید بر سنگ بنای عقلانیت، عدالت، اخلاق بر معنویت استوار باشد که زنان خط مقدم آن هستند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تاکید کرد: نقش حضرت زهرا (س) در تبیین عزت‌نفس و کرامت زن، ایجاد الگویی جامع از زن متعادل، آگاه، مؤمن و باحیا است؛ الگویی که هم در خانواده مایه استواری است و هم در جامعه، منشأ اثر و الهام است.

گفتنی است در این مراسم از خانواده‌های گرانقدر شهدای اوین شهید حیدرپور، شهید توسلی و شهید صالحی در جنگ ۱۲ روزه تجلیل شد.