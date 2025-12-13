  1. جامعه
دیدار دادستان کل کشور با وزیر ارتباطات برای تقویت حکمرانی فضای مجازی

وزیر ارتباطات و دادستان کل کشور بر تقویت حکمرانی فضای مجازی و همکاری برای حفاظت از حقوق شهروندان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در کاخ دادگستری با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور دیدار کرد.

دادستان کل کشور در این دیدار بر ضرورت تقویت حکمرانی کارآمد در حوزه فضای مجازی و ارائه خدمات ایمن و پایدار به شهروندان تأکید کرد.

در این دیدار، وزیر ارتباطات نیز گزارشی از وضعیت شبکه ملی اطلاعات، پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و روند ارتقای امنیت سایبری ارائه کرد.

وی همچنین به برنامه‌های وزارتخانه برای مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی، ساماندهی تبلیغات آنلاین و افزایش کیفیت خدمات الکترونیک اشاره کرد و آمادگی وزارت ارتباطات برای تعامل سازنده با دستگاه قضائی را اعلام کرد.

همچنین در این نشست دو طرف مجموعه‌ای از چالش‌های موجود در بسترهای ارتباطی و پیام‌رسان‌ها را مورد بررسی قرار دادند و بر لزوم همکاری نزدیک دستگاه قضائی و وزارت ارتباطات برای صیانت از حقوق عمومی تأکید کردند.

