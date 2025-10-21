دادستان کل کشور: فضای مراکز اصلاح و تربیت ایلام استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور از زندان مرکزی ایلام بازدید کرد.

همچنین همزمان با سفر رییس قوه قضاییه به استان ایلام ۵۳ زندانی در مراسمی با حضور دادستان کل کشور از زندان آزاد شدند.

حجت الاسلام موحدی از کارگاه‌های اشتغال و کلاس‌های مهارت آموزی زندانیان بازدید و در دیدار با زندانیان به خودسازی و انس با قرآن تاکید کرد.

دادستان کل کشور در خلال مراسم آزادی زندانیان به تحول زندانبانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی اشاره‌ای داشت و فلسفه زندانبانی و اقدامات بازپرورانه را اصلاح و بازسازگاری اجتماعی زندانیان دانست.

وی اقدامات مطلوب و تاثیرگذار فرهنگی در زندان‌ها را قابل تقدیر خواند و عنوان کرد: اصلاح و بازپروری زندانیان ضمن اجرای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی با رویکرد قرآنی یکی از اولویت‌های سازمان زندان‌هاست که به آن بخوبی توجه شده است.

این مقام ارشد قضایی در ادامه به نتایج مثبت و تاثیر اجتماعی عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری برای زندانیان و خانواده‌های آنان اشاره کرد و فضای نگهداری زندانیان و رعایت حقوق شهروندی آنان در مراکز اصلاحی و تربیتی استان را مناسب و استاندارد دانست.

گفتنی است در پایان مراسم آزادی زندانیان ۲۵۰ بسته معیشتی با حضور دادستان کل کشور به خانواده‌های زندانیان نیازمند ایلام اهدا شد.