۶۰ هزار خانواده زندانی نیازمند تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین همایش تجلیل از کارکنان ساعی؛ یادبود شهید لاجوردی و نکوداشت شهدای اوین با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به همراه غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و تعدادی از مدیران این سازمان بر مزار شهید مدفون در محوطه سازمان حاضر شده و با اهدای گل و نثار فاتحه یاد این شهید و دیگر شهدا را گرامی داشتند.

افتتاح سالن جلسات شهدای اوین توسط معاون اول قوه قضائیه نیز در ادامه این مراسم انجام شد.

غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این همایش با گرامیداشت یاد شهدا گفت: امسال چهارمین سالی است که به بهانه سالگرد شهادت شهید لاجوردی، این همایش برگزار می‌شود، اما نقطه تفاوت آن با دیگر همایش‌ها، فرصت مغتنم نکوداشت شهدا و مصدومان حادثه اوین است.

وی با بیان اینکه ۴ سال از مدیریت کنونی سازمان زندان‌ها می‌گذرد و در این مدت چند راهبرد اصلی را هدف‌گذاری کردیم، افزود: اولین اصل راهبردی، اداره سازمان بر مدار دانایی محوری و عقلانیت در نظر گرفته شد؛ لذا با همکاران اتمام حجت کردیم که هر کاری در سازمان بناست انجام شود باید همراه با عقلانیت باشد.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه اصل دوم اخلاق محوری در نگاه و رفتار انسانی با زندانیان، تکریم خانواده آنان و نیز مراجعان به زندان در نظر گرفته شد، افزود: این اصل برگرفته از قرآن و آموزه‌های قرانی است، همواره به همکاران توصیه کردیم که حقوق زندانیان باید به نحو احسن مراعات و خانواده‌هایشان نیز محترم و تکریم شوند.

محمدی بیان کرد: نگاه مان به زندانیان، نگاهی انسانی و اسلامی است. همواره تاکید کردیم رفتار ما با زندانیان باید بر مدار اخلاق مداری قرار گیرد.

وی افزود: در راستای حمایت از خانواده زندانیان هم اکنون ۶۰ هزار خانواده زندانی نیازمند تحت پوشش انجمن حمایت خانواده زندانیان قرار دادند و در کنار آن اقدامات فرهنگی، تربیتی و اصلاحی فراوانی در زندان‌ها بر اساس اصل اخلاق محوری برای بازسازگاری و بازاجتماعی کردن زندانیان اجرا می‌شود.

رئیس سازمان زندان‌ها تاکید کرد: حرفه آموزی، اشتغال زایی و تربیت حافظان قرآن و زندانیانی که کارآفرین شدند، کارهای کوچکی نیست چرا که همه همت خود را بکار گرفتیم تا زندانیان به معنای واقعی کلمه در چرخه بازپروری و اصلاح قرار گیرند.

محمدی بیان کرد: محور مهم دیگر، استفاده از پایه‌های علمی و ظرفیت تکنولوژی روز در زندان‌ها بود همچنانکه هم‌اکنون دادرسی الکترونیکی و ملاقات‌های الکترونیکی و سایر اقداماتی این چنین بر پایه این اصل در زندان‌ها صورت می‌گیرد.

وی افزود: اصل چهارم بکارگیری اراده جدی و عزم راسخ در همه امور مثل فرآیند انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و … بود؛ چرا که با این دومولفه همه کارها و تصمیمات سخت نیز قابل اجرا خواهند بود.