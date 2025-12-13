به گزارش خبرنگار مهر، دو دیدار از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان امروز برگزار شد که در مهم‌ترین مسابقه تیم خاتون بم با ارائه نمایشی برتر موفق شد آوا تهران را با نتیجه ۴ بر یک شکست دهد و جایگاه خود در صدر جدول را تثبیت کند.

در این دیدار شهناز جعفری‌زاده با ثبت ۲ گل نقش پررنگی در پیروزی نماینده بم داشت و سارا دیدار و مونا حمودی دیگر گل‌های خاتون را به ثمر رساندند تا صدرنشینی این تیم در پایان هفته دهم تمدید شود.

در دیگر دیدار امروز گل‌گهر سیرجان در خانه میزبان سپاهان اصفهان بود که این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید. این نتیجه باعث شد گل‌گهر دو امتیاز مهم را در مسیر رقابت برای قهرمانی از دست بدهد و فاصله‌اش با تیم صدرنشین افزایش یابد.

نیم‌فصل دوم لیگ برتر فوتبال زنان در شرایطی آغاز شده که خاتون بم با ۳۰ امتیاز صدرنشین جدول است و گل‌گهر سیرجان با ۲۵ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. تیم ایستا البرز نیز با ۲۰ امتیاز جایگاه سوم جدول را به خود اختصاص داده است.

تیم فوتبال زنان پرسپولیس هم که امسال برای نخستین بار حضور در لیگ برتر را تجربه می‌کند با ۱۱ امتیاز در جایگاه هفتم جدول قرار دارد؛ شرایطی که نشان می‌دهد سرخ‌پوشان برای اضافه شدن به جمع مدعیان قهرمانی در ادامه نیم‌فصل دوم کار دشواری در پیش خواهند داشت.

نتایج هفته دهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

* پرسپولیس صفر- ایستا البرز یک

* ملوان بندرانزلی یک- یاسام کردستان صفر

* پالایش گاز ایلام ۲ - ایساتیس کران فارس صفر

* خاتون بم ۴ - آوا تهران صفر

* سپاهان اصفهان صفر - گل‌گهر سیرجان صفر