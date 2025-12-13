به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان پرسپولیس در نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر با انتظارات زیادی وارد رقابتها شد. انتظاراتی که بیش از هر چیز به نام پرسپولیس، سرمایهگذاری باشگاه و تغییرات گسترده در کادر فنی و ترکیب بازیکنان بازمیگشت. با این حال آنچه در عمل رقم خورده فاصلهای معنادار با پیشبینیها دارد و نتایج ضعیف این تیم پرسشهای جدی را پیرامون مسیر انتخابشده به وجود آورده است.
پرسپولیس از ۱۰ مسابقهای که تاکنون در لیگ برتر زنان انجام داده تنها موفق به کسب ۱۱ امتیاز شده است؛ سرخپوشان پایتخت در ۱۰ دیدار اخیر خود تنها سه پیروزی به دست آوردهاند و در کنار دو تساوی پنج شکست را نیز در کارنامه ثبت کردهاند. آماری که برای تیمی با این سطح از امکانات و ادعا رضایتبخش به نظر نمیرسد و جایگاه این تیم را در نیمه پایین جدول تثبیت کرده است.
نکته قابلتوجه این است که باشگاه پرسپولیس در ابتدای فصل با هدف ساخت تیمی مدعی سراغ مریم آزمون سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان رفت؛ انتخابی که در نگاه اول نشانهای از برنامهریزی و نگاه حرفهای به فوتبال زنان بود. با این حال نیمفصل نخست با نتایج ضعیف و ناپایدار به پایان رسید و تیم نتوانست انتظارات فنی را برآورده کند؛ موضوعی که در نهایت به تغییرات و تصمیمات تازه در آستانه نیمفصل دوم منجر شد.
مدیران پرسپولیس برای جبران ناکامیهای نیمفصل اول دست به تقویت جدی ترکیب زدند. زهرا قنبری مهاجم گلزن و ملیپوش فوتبال زنان ایران به جمع سرخپوشان اضافه شد؛ انتقالی که بهعنوان یکی از مهمترین خریدهای فصل فوتبال زنان شناخته میشد. در کنار او زهرا خواجوی دروازهبان باتجربه و ملیپوش نیز به ترکیب پرسپولیس پیوست تا نقاط ضعف فنی تیم در فاز هجومی و دفاعی پوشش داده شود.
با وجود این تغییرات روند ناکامی پرسپولیس همچنان ادامه پیدا کرد. این تیم در نخستین دیدار نیمفصل دوم و در خانه خود روز گذشته ۲۱ آذر نتیجه را به مهمان واگذار کرد. شکستی که نشان داد مشکل پرسپولیس صرفاً به کمبود مهره یا تجربه بازیکنان خلاصه نمیشود. ناهماهنگی در خطوط، نبود انسجام تاکتیکی و فشار روانی ناشی از کسب نتیجه همچنان در عملکرد تیم به چشم میخورد.
به نظر میرسد پرسپولیس زنان بیش از هر چیز قربانی نبود ثبات و زمان کافی برای شکلگیری یک پروژه بلندمدت شده است. تغییرات سریع در کادر فنی، جذب ستارهها بدون ایجاد ساختار منسجم و فشار زودهنگام برای نتیجهگیری مسیری بوده که تاکنون دستاورد قابل قبولی برای سرخپوشان به همراه نداشته است.
