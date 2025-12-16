به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به زمان برگزاری جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا تیم ملی فوتبال زنان ایران وارد یکی از مهم‌ترین مقاطع آماده‌سازی خود در سال‌های اخیر شده است. رقابت‌هایی که از دهم اسفند ۱۴۰۴ به میزبانی استرالیا آغاز می‌شود و حضور ایران در آن دومین تجربه تاریخ فوتبال زنان کشور در سطح اول قاره به شمار می‌رود.

زنان ایران پس از ثبت صعودی تاریخی به جمع ۱۲ تیم برتر آسیا برنامه آماده‌سازی خود را به‌صورت مرحله‌ای پیش بردند. نخستین گام برگزاری اردویی داخلی برای حفظ انسجام تیمی بود؛ اردویی که مقدمه حضور ملی‌پوشان در برنامه‌های بین‌المللی بعدی شد. در ادامه و همزمان با فیفادی ماه اکتبر تیم ملی راهی هند شد تا در یک تورنمنت تدارکاتی سه‌جانبه محک جدی‌تری بخورد. کسب دو پیروزی برابر هند و نپال این مقطع از آماده‌سازی را با نتایجی امیدوارکننده برای ایران به پایان رساند.

گام بعدی تیم ملی زنان ایران در فیفادی نوامبر برداشته شد؛ جایی که دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ازبکستان در دستور کار قرار گرفت. این مسابقات اگرچه با نتایج دلخواه ایران همراه نبود اما فرصتی برای رویارویی با تیمی در سطح بالاتر و سنجش شرایط بازیکنان در فضای رقابتی جدی‌تر فراهم کرد؛ تجربه‌ای که در مسیر آماده‌سازی برای جام ملت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

اکنون و در شرایطی که شمارش معکوس تا اعزام به استرالیا آغاز شده برنامه‌های پیش روی تیم ملی در حال نهایی شدن است. طبق برنامه قرار است در آینده‌ای نزدیک نشست هماهنگی میان کادر فنی تیم ملی و مسئولان فدراسیون فوتبال برگزار شود تا جزئیات اردوها و مسابقات تدارکاتی احتمالی مشخص شود. در این میان گزینه انجام دیدار دوستانه با تیم ملی زنان تایلند نیز مطرح شده هرچند هنوز تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده است.

تیم ملی زنان ایران در جام ملت‌های آسیا با چالشی جدی روبه‌رو خواهد بود. ملی‌پوشان در مرحله گروهی ابتدا یازدهم اسفندماه برابر کره‌جنوبی قرار می‌گیرند، سپس چهاردهم اسفندماه مقابل استرالیا میزبان مسابقات صف‌آرایی خواهند کرد و در نهایت هفدهم اسفندماه آخرین دیدار خود را برابر تیم فیلیپین برگزار می‌کنند. گروهی که به‌واسطه حضور تیم‌های مدعی یکی از دشوارترین گروه‌های این دوره از رقابت‌ها محسوب می‌شود.

بی‌تردید مسیر پیش روی زنان فوتبال ایران در دومین حضور آسیایی‌شان مسیری سخت و فشرده خواهد بود. مسیری که موفقیت در آن بیش از هر چیز به تداوم برنامه‌های آماده‌سازی، حفظ انسجام تیمی و استفاده حداکثری از فرصت‌های باقی‌مانده تا آغاز مسابقات بستگی دارد.

زنان فوتبال ایران با توجه به عملکردشان در دو فیفادی اخیر مجموع امتیازات خود را به ۱۳۸۲.۱۰ رساندند تا جایگاه خود را از رتبه هفتاد و هفتم به شصت و هشتم جهان ارتقا دهند. در میان تیم‌های آسیایی در حال حاضر شاگردان مرضیه جعفری پس از تیم‌های ژاپن، کره‌شمالی، استرالیا، چین، کره‌جنوبی، ویتنام، چین‌تایپه، فیلیپین، ازبکستان، تایلند، میانمار و هند در رتبه سیزدهم آسیا قرار دارند و با این موقعیت خود را برای حضور در جام ملت‌های زنان آسیا ۲۰۲۶ آماده می‌کنند.